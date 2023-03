Marco Mengoni e Mahmood sono stati insieme: ecco la prova che li incastra | VIDEO

Marco Mengoni e Mahmood hanno avuto una storia? Secondo alcuni non ci sarebbero dubbi soprattutto dopo la pubblicazione di questo video.

Un gossip che per tanto tempo ha riempito le pagine dei giornali di gossip italiani è quello che riguarda la presunta storia d’amore tra Mahmood e Marco Mengoni. I due si conoscono da diverso tempo e sono nel mondo della musica da molti anni. Non tutti sanno, infatti, che Hola uno dei brani più importanti per Mengoni è stato co-scritto con Mahmood oltre che con Tom Walker e Francesco Catitti.

Pare che, però, questa collaborazione sia poi diventato un rapporto d’amore, tenuto nascosto ma del quale solo ora si conoscono i dettagli. Entrambi a Sanremo per una sera i due si sono incrociati e la reciproca reazione all’incontro è a dir poco incredibile. Questo secondo alcuni sembra un indizio del loro amore al quale in molti hanno sempre creduto.

I diretti interessati, tuttavia, non hanno mai menzionato l’altro come il rispettivo compagno anche se è noto a tanti il loro profondo rapporto di stima e rispetto. Sarà ancora così? O i due hanno completamente interrotto i legami? Ecco la verità.

La relazione tra Mahmood e Marco Mengoni

Le voci sull’amore tra i due artisti sono in giro da un po’: sin da quando nel 2019 alcuni settimanali come Chi e Oggi avevano dichiarato che entrambi erano molto innamorati di qualcuno di tanto importante e che c’era in giro una sorta di patto di riservatezza. Su Mengoni avevano confessato: “L’ex vincitore di x-factor starebbe vivendo un’intensa e travolgente passione amorosa. Un Amore che però preferisce tenere segreto vista la notorietà della persona in questione. Di chi stiamo parlando? AH, saperlo…

Su Mahmood, invece, i giornali avevano scritto: “A Milano si dice che anche la sua vita sentimentale vada a gonfie vele e che abbia un grande amore da alcuni mesi. Perché tanta segretezza su questa relazione? Solo senso di protezione e riservatezza?”.

a me questo video fa così ridere a distanza di giorni cioè incrociano lo sguardo per 0.01 secondi e subito guardano da un’altra parte come se avessero visto boh un fantasma pic.twitter.com/7HP4WnEGMN — teo (@icar0libero) February 16, 2023

L’incontro a Sanremo

Molto riservati sulla loro vita privata sia Mahmood che Mengoni non hanno mai confermato questa storia ma a Sanremo di quest’anno i nodi sono venuti al pettine. I due si sono incrociati nel backstage del Teatro Ariston e l’incontro è stato esilarante.

Mahmood e Marco Mengoni al Festival di Sanremo dopo essersi visti di sfuggita hanno prontamente cambiato strada come se tra di loro ci fosse un bel po’ di non detto e questioni irrisolte. Sembra che la situazione in quella che potrebbe essere una ex coppia non sia delle migliori e che forse la rottura abbia lasciato diversi strascichi.