Guillermo Del Toro è la prima persona nella storia a vincere l’Oscar per il miglior film, la miglior regia e il miglior film d’animazione

La trasposizione di “Pinocchio” firmata dal regista si è aggiudicata il premio per il miglior film d’animazione alla 95ª edizione degli Academy Awards.

Il regista Guillermo Del Toro è entrato nella storia degli Oscar diventando la prima persona a vincere per il miglior film, la miglior regia e il miglior film d’animazione. Proprio grazie al suo ultimo adattamento della favola di Pinocchio ha ottenuto una statuetta per il miglior film d’animazione a questa 95 edizione degli Academy Awards raggiungendo un record che non era mai stato toccato da nessuno, durante la consegna del premio ha tenuto un discorso specifico sul lavoro che gli è valso il riconoscimento dicendo: “L’animazione è cinema. L’animazione non dovrebbe essere una categoria. L’animazione è pronta per essere portata al livello successivo. Continuate a far parlare di animazione”.

Nel film Pinocchio, distribuito su Netflix l’anno scorso, Gregory Mann interpreta il burattino protagonista, ansioso di imparare il più possibile sul mondo. Quando il figlio di Geppetto (David Bradley) viene ucciso a causa della guerra, il falegname precipita in una grave depressione che lo porta a perdere il lavoro e la voglia di godersi le piccole cose della vita. Una volta realizzato un burattino di legno pensato per rappresentare il figlio perduto, il pupazzo viene portato in vita dal folletto del bosco (Tilda Swinton). Anche Geppetto ha una nuova vita, perché può crescere un bambino completamente diverso da sul primo figlio, permettendogli di avere un’altra prospettiva sul tempo che gli resta da vivere su questa Terra.

Nel film a cui sono state apportate delle differenze rispetto alla favola originale, la Swinton interpreta anche il ruolo della Morte, dato che Pinocchio finisce nell’aldilà più volte nel corso del tempo. Nella versione di Del Toro, la Morte viene raffigurata come una chimera con il volto di un essere umano, le corna di un bufalo, il corpo di un leone e le ali di un’aquila.

L’altro film che hanno permesso a Del Toro di battere il record

È stato nel 2017 che Guillermo Del Toro ha vinto l’Oscar come miglior regista e miglior film grazie al capolavoro La forma dell’acqua, Interpretato da Sally Hawkins nel ruolo di Elisa, la trama era incentrata su questa donna muta innamorata follemente di una creatura anfibia antropomorfa. Elisa però, nonostante lavori nel laboratorio dove stanno facendo esperimenti sull’essere, non ha possibilità di avvicinarsi, così escogita un piano per aiutarlo a fuggire dalla ‘prigione’ segreta governativa in cui si trova.

Le autorità considerano questo essere un mostro e il loro interesse è quello di studiarlo oltre a non farlo mai uscire allo scoperto, il colonnello Richard Strickland, interpretato da Michael Shannon, li scopre mentre stanno attuando il piano e spara a entrambi ma l’anfibio lo uccide portando la donna amata sott’acqua con lui dove torna in vita e resterà a vivere per sempre.