Myrta Merlino, trapela il nome della sostituta: il ritorno epocale | Mediaset non ha scelta

Le voci sulla fine di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ormai sono più che persistenti, ecco che spunta la sostituta.

La scommessa su Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio 5 è stato un buco nell’acqua? Negli ultimi giorni si rincorrono sempre più voci su una sua presunta sostituzione.

Con l’anno nuovo, il programma pomeridiano di Mediaset potrebbe tornare essere guidato da un volto noto e molto amato dagli italiani.

Di certo, l’addio di Barbara D’Urso ha colto di sorpresa il pubblico: per quanto fosse una conduttrice talvolta divisiva, è indubbio che Pomeriggio 5 ormai portava la sua firma. Ecco perché sostituirla è sembrata fin da subito una sfida piuttosto azzardata.

Ma per capire nel dettaglio cosa sta accadendo, è bene analizzare i dati in termini di share, la misura preferita per quantificare l’apprezzamento dei telespettatori.

Pomeriggio 5, l’era di Myrta Merlino sta terminando?

Per fare un paragone equo, si può prendere come esempio 5 ottobre 2022, quando Pomeriggio 5 era condotto da Barbara D’Urso. La puntata dell’anno scorso aveva registrato 1.539.000 spettatori con il 18.1% di share. L’edizione attuale di Pomeriggio 5, sotto la guida di Myrta Merlino, ha ottenuto molti meno ascolti il 5 ottobre 2023. Il calo è considerevole e testimonia un basso gradimento da parte dei telespettatori: la trasmissione pomeridiana quest’anno ha registrato in media 1.044.000 spettatori, non superando mai il più alto valore percentuale di share del 14.7%.

Se i numeri parlano chiaro, le voci di corridoio ancora di più: c’è chi dice che Pier Silvio Berlusconi voglia risollevare il programma, cambiando la conduttrice. Se così fosse, la Merlino potrebbe fare le valige ed essere sostituita da qualcuno di fidato.

Le papabili sostitute

Il toto nomi per la sostituzione di Myrta Merlino è già iniziato: sebbene si tratti solo di indiscrezioni, c’è chi già scommette su dei grandi ritorni. In pole position ci sarebbe la vecchia padrona di casa, Barbara D’Urso: il rischio è che l’orgoglio giochi a sfavore di casa Mediaset. Se le fosse proposto di tornare, lei sarebbe davvero disposta a farlo dopo quello che è successo l’anno precedente? L’altro nome è quello di Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice di Forum, che tempo fa aveva mostrato la sua disponibilità a fare parte del programma: “Se devo essere sincera, Pomeriggio Cinque non è mai stato un oggetto del desiderio perché si faceva a Milano. Adesso che la produzione si è trasferita a Roma, invece, è contendibile”, aveva detto.

Infine, c’è chi scommette su Federica Panicucci: essendo già conduttrice di Mattino 5, per lei il salto sarebbe più facile del previsto. In più, i telespettatori conoscono bene il suo modo di fare televisione e la apprezzano molto. Insomma, sarebbe come traslocare in un appartamento dello stesso condominio. In passato aveva ammesso di essere molto affezionata a Mattino 5, ma di non volersi precludere altre opportunità lavorative: “Se arrivassero altre proposte le affronterei con entusiasmo, come sempre”. Insomma, non resta che attendere per verificare se le voci sull’addio di Myrta Merlino verranno confermate e, eventualmente, su chi ricadrà la scelta della sostituta.