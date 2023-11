Elodie, sale sul palco senza mutande: si vede tutto | Incidente bollente

Elodie sta portando in giro per l’Italia il suo tour facendo il tutto esaurito, lo show è spettacolare e anche bollente.

Elodie è oggi una delle superstar della musica italiana, altissima nel suo podio di dischi e biglietti venduti e di successi, uno dopo l’altro. Può sembrare un nome d’arte, ma Elodie è la semplice riduzione del suo nome completo, Elodie Di Patrizi, che fa la sua prima apparizione nei salotti degli italiani ormai sette anni fa.

Nel 2016 partecipò infatti alla quindicesima edizione del famoso talent show Amici di Maria De Filippi, mancando la vittoria di un soffio e classificandosi seconda. Il suo talento già aveva avuto modo di brillare, ma gli anni successivi sarebbero stati così accecanti da rendere quella medaglia d’argento una candela in confronto.

L’anno successivo infatti partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo arrivando all’ottavo posto con la sua Tutta colpa mia; ci riproverà altre due volte, nel 2020 con Andromeda (settimo posto) e nel 2023 con Due (nono posto). Centrare la Top Ten tre volte su tre all’Ariston non è certo un traguardo per tutti.

Ma non solo kermesse. La cantante romana è uscita quest’anno col suo quarto album, OK. Respira, disco di platino e contenente la canzone vincitrice di un David di Donatello, Proiettili (ti mangio il cuore), che fa parte della colonna sonora del film del 2022 dove recita la stessa Elodie, Ti mangio il cuore (regia di Pippo Mezzapesa); all’ultimo album è seguito un tour strepitoso.

Ai limiti fra sensualità ed imbarazzo

Dopo gli impegni a Sanremo, coincidenti con l’uscita di OK. Respira, Elodie si è data ai palazzetti e agli stadi per un tour mozzafiato. Grandi scenografie e coreografie, ospiti di alta caratura e le migliori canzoni del suo repertorio, questo è ciò che è stato riservato agli spettatori di Elodie.

Novembre è stato un mese impegnato per lei, che si è già esibita in sei concerti da tutto esaurito fra Napoli, Roma e Milano; approderà invece a breve anche a Firenze, al Mandela Forum, il prossimo 5 dicembre. Ma ecco che sui social spunta fuori un video da un recente concerto che fa imbarazzare i fan della cantante: pare proprio che si sia dimenticata la biancheria.

Pubblico diviso anche sui social

Durante l’esibizione della canzone La coda del diavolo, originariamente nell’album Taxi Driver di Rkomi, Elodie si è presentata con un vestito che da molti è stato definito ai limiti fra sensualità e volgarità. Ci si aggiunga che la cantante si stava esibendo su una scala ed ecco che da un video sembra che Elodie fosse senza biancheria.

Tutto un effetto ottico, ovviamente, ma i fan non sembrano aver apprezzato molto l’audacia del vestito. I commenti sui social non lasciano dubbi: il vestito è troppo volgare ed Elodie, con il talento canoro di cui dispone, non ne ha bisogno.