Francesco Totti non si trattiene più, “Non la perdona per…”: arriva la mazzata | Dichiarazione fulminante

Pare che Francesco Totti abbia rotto il silenzio riguardo al documentario di Ilary e non solo, adesso parla lui e non perdona.

In questi ultimi giorni l’argomento Totti-Blasi è ritornato prepotentemente ad occupare il primo posto nel mondo dello spettacolo e ad essere discusso nuovamente su riviste e programmi televisivi. Il suo ritorno in auge è dovuto all’uscita del documentario Unica, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dallo scorso 24 novembre, in cui Ilary Blasi svela gli scheletri nell’armadio.

Nel documentario, infatti, la conduttrice tv ha rivelato tutti i suoi più intimi segreti riguardo la sua vita privata con Francesco Totti, partendo dal momento idilliaco del matrimonio per finire con la decisione di separarsi definitivamente. Così, dopo 17 anni di vita coniugale e tre figli, Ilary e Francesco hanno preso strade diverse.

Ma proprio quest’ultimo, che è stato l’argomento principe del documentario, non aveva ancora espresso nessun parere a riguardo. Il silenzio di Totti è stato pesante da sopportare, soprattutto per quei fan che vorrebbero sentire anche la sua versione dei fatti. All’uscita di Unica, Il Pupone era rimasto in silenzio stampa, nonostante la Blasi lo ha etichettato con parole molto forti.

La donna, infatti, ha descritto Francesco come un uomo egoista, traditore, geloso e bugiardo. Sulle prime Totti non ha detto nulla a riguardo, ma adesso si è stancato di far credere alle persone che lo hanno sempre stimato di essere una persona del genere. così, finalmente l’ex calciatore della Roma ha espresso il suo parare sul documentario dell’ex.

Totti non perdona più

Dopo che praticamente l’Italia intera ha guardato Unica, i segreti e i fatti privati della coppia Totti-Blasi sono ormai di dominio pubblico. Tuttavia, il punto di vista è soltanto quello della donna, dal momento che è lei che li racconta. Il punto di vista dell’uomo ancora non è emerso, ma Totti molto presto racconterà la sua versione dei fatti.

Nel frattempo, però, l’ex giallorosso ha commentato l’opera della sua ex in modo freddo e glaciale, a sottolineare che, ormai, Il Pupone sa bene che non c’è nessuna possibilità di riconciliazione tra i due. Dopo che Totti ha guardato il trailer di Unica, l’uomo avrebbe commentato così: “Faccia e dica quello che vuole”. Ma c’è anche qualcosa in più.

La delusione cocente dell’ex calciatore

Totti si sarebbe preso la briga di guardare il trailer di Unica prima di partire per Wuhan, in Cina, per l’All Star Game assieme a Roberto Baggio ed altri famosi calciatori. Oramai Francesco ha ben compreso che la storia tra lui e Ilary non potrebbe tornare più com’era prima. Tuttavia, l’ex calciatore della Roma sperava ancora in un lieto giorno.

Il 6 novembre scorso è stato un giorno importante per la famiglia Totti, dal momento che Cristian (il primogenito) ha compiuto 18 anni. Per l’occasione, però, Ilary ha deciso di non invitare Francesco Totti, subendo una grossa delusione perché credeva che, almeno per il compleanno del figlio, si potessero appianare le divergenze tra loro due. “Totti non la perdona per essere stato escluso”. Probabilmente si scopriranno altri dettagli raccontati dal punto di vista di Totti nelle prossime udienze in tribunale.