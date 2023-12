Bancomat, non prelevare più questa cifra: stanno partendo i controlli a tappeto | Massima allerta

La Polizia e il Fisco stanno facendo dei controlli a tappeto sui prelevamenti bancomat, attenzione a fare questa operazione.

Oggi più che mai i pagamenti digitali si stanno diffondendo, sostituendo i contanti. E forse è meglio affidarsi alla tecnologia piuttosto che incorrere in pericoli.

Se prelevare vi è sempre sembrata un’azione banale, non sarà più così. È bene pensarci sempre su prima di effettuare un prelievo o un’operazione, perché non tutti sanno che se non si rispettano delle regole specifiche e spesso sottovalutate, allora partono dei controlli.

Proprio per eliminare gli evasori fiscali, la Polizia e il Fisco hanno introdotto delle regole ferree da seguire se non si vuole incorrere in spiacevoli situazioni: il problema è che pochissime persone ne sono a conoscenza.

Inoltre, si tratta di operazioni giornaliere: questo aumenta il rischio di essere fermati dalla Polizia. Se non volete avete problemi con le forze dell’ordine, allora è bene che vi prendiate qualche minuto per leggere con attenzione le norme in vigore.

Bancomat, sapete che il Fisco vi controlla?

Possiamo dire di essere controllati, perché ogni volta che si effettua un’operazione allo sportello del bancomat, i nostri dati vengono inviati alle autorità competenti, che sono autorizzate a fare dei controlli. I risvolti, però, possono essere piuttosto fastidiosi e creare problemi con la legge. Troppe operazioni allo sportello, per esempio, potrebbero insospettire il Fisco, così come prelevare una somma di denaro troppo generosa.

Tutto ciò che è reso disponibile dal servizio bancomat è controllato: per prima cosa bisogna valutare le entrate e le uscite, a cui l’Agenzia delle Entrate fa sempre attenzione. Se ci sono delle anomalie, le autorità competenti potrebbero intervenire immediatamente. Per evitare che questo accada, bisogna evitare di fare un pagamento nettamente superiore a quanto si guadagna.

Le operazioni sospette

Inoltre, gli accertamenti partono se non si utilizza il bancomat per acquistare o pagare beni primari, cibo, affitto e assicurazione sono solo alcuni esempi Se si utilizzano i soldi sul conto per pagare sempre e solo cose di diversa natura, allora potrebbero partire dei controlli.

Per ultimo, ma non meno importante, ricordatevi di non spendere cifre esagerate: se usate 1000 euro al giorno a 10000 mila euro al mese, sicuramente verrà fatto un controllo sulla vostra persona. Il consiglio è quello di non allarmarvi: se conducete una vita normale e soprattutto nel rispetto della legalità non dovreste preoccuparvi, perché non correte il rischio di essere segnalati al Uif, per sospetto riciclaggio di denaro.