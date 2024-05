Rudy Zerbi, scoppia in lacrime dopo le parole sul padre: “Davide Mengacci è morto!” | In diretta dilaga il panico

Rudy Zerbi non riesce a trattenere la lacrime in diretta, le parole pronunciate sono una tagliola, scoppia il panico per sua padre.

Rodolfo Zerbi, meglio noto al pubblico italiano come Rudy Zerbi, è un produttore discografico, critico musicale, conduttore radiofonico e televisivo. In questo ultimo periodo lo abbiamo visto fisso in trasmissioni tv come, ad esempio, Amici di Maria De Filippi e Tu Si Que Vales dove ha messo in pratica tutta le sue esperienza musicale e l’ha usata per giudicare i nuovi talenti emergenti.

Domenica scorsa Rudy Zerbi è stato ospite al talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, vale a dire Verissimo, e per l’occasione si sono toccati diversi punti della sua vita, sia professionale che privata. Zerbi è coach vocale al Serale di Amici e adesso che il talent show sta volgendo al termine (la finale è prevista per sabato 18 maggio), le emozioni sono sempre più forti.

Non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione di Amici e Rudy Zerbi è molto emozionato di vedere chi tra i tanti giovani talenti riuscirà a spiccare di più. Ma la vita del produttore discografico non è fatta soltanto di gioie e successi lavorativi, ma anche di dolori e ferite inguaribili che attanagliano la sua vita privata.

Il coach di Amici ha rivelato quanto dolore gli abbia provocato la morte di suo padre e come questa dipartita gli abbia fatto perdere un valido punto di riferimento. Mentre l’uomo apriva il suo cuore con evidente commozione, i presenti in studio sono entrati in uno stato di shock e c’è chi sul web ha commentato l’evento con queste parole: “Davide Mengacci è morto!”.

L’infanzia di Rudy Zerbi

Rodolfo Zerbi è figlio di Luciana Coi, una donna che ebbe una breve relazione con il ben noto conduttore televisive Davide Mengacci. Tuttavia, quando il bimbo è nato Mengacci non ha voluto riconoscerlo e Rudy è stato cresciuto da sua madre e dai suoi due compagni che ha avuto nel corso del tempo.

Tuttavia, soltanto uno dei due uomini è entrato nel cuore di Rudy e l’ha cresciuto come se fosse suo figlio biologico. Si tratta di Giorgio Ciana, il secondo marito di Luciana e albergatore in un hotel a Santa Margherita Ligure. Ciana è scomparso nel 2018 e la sua morte ha stravolto l’equilibrio personale di Zerbi, che ha sentito l’assenza di una figura paterna fin da subito.

L’errore del pubblico

Quando Zerbi ha parlato della morta di suo padre e del fatto che ancora oggi lo fa soffrire molto, il pubblico presente e quello da casa è entrato nel panico perché, sapendo che il padre biologico di Rudy è Mengacci, hanno subito pensato che sia stato lui a spirare. Invece non è affatto così, dal momento che il coach si stava riferendo al padre che l’ha cresciuto.

Infatti, tra gli utenti del web che hanno cercato di fare chiarezza sull’identità del padre deceduto, rassicurando tutti che non si trattava di Davide Mengacci, uno in particolare ha scritto che chi l’ha cresciuto è Giorgio e il ruolo di padre spetta a chi si prende cura di te, non a chi ti concepisce per poi disconoscerti. Nell’intervista fatta dalla Toffanin, infatti, Rudy Zerbi si stava riferendo a Giorgio Ciana, l’uomo che l’ha cresciuto e che ha sempre considerato suo padre.