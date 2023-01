Harry svela le ultime parole della Regina Elisabetta | La confessione prima di morire è da brividi

Molti si sono chiesti quali fossero stata le ultime parole pronunciate prima di morire dalla Regina Elisabetta. Harry ha sciolto il mistero confessando tutto nel suo libro.

Regina Elisabetta, svelato il mistero delle ultime parole

L’8 settembre scorso per un attimo si è fermato il mondo: dopo 70 anni a comando della monarchia inglese, l’amatissima Regina Elisabetta ci ha lasciati.

Lei è stata la sovrana per eccellenza: una donna che, nonostante fosse stata incoronata giovanissima, ha subito giurato alla sua nazione di essere una regina dedita al suo popolo. Il suo regno è stato tra i più lunghi della storia e verrà ricordato sui libri.

La sua dipartita ha spezzato i cuori di molti e Harry ne ha parlato nel suo libro delle rivelazioni, Spare. Fin dalle prime pagine si intuisce che nonna e nipote erano legati da un rapporto di profondo affetto e rispetto e che la Regina aveva un posto speciale nel suo cuore.

Raccontare il giorno della sua morte non deve essere stato facile per Harry, per il quale Elisabetta è sempre stata prima una nonna, poi una regina.

Con la sua esperienza il Duca di Sussex ci ha fornito un punto di vista del tutto inedito, svelando uno dei più grandi misteri: quali sono state le ultime parole della Regina Elisabetta.

La confessione inaspettata del nipote spezza il cuore di tutti, perché i due erano legatissimi e dalle sue parole traspare tutto l’affetto che li teneva uniti da sempre.

La confessione prima di morire

Harry inizia raccontando che quel giorno, l’8 settembre, lui si trovava in America dove vive con sua moglie Meghan e i loro due figli. Il fratello William e l’attuale Re Carlo, invece, erano sul posto e hanno avuto modo di raggiungere subito la Regina Elisabetta.

Un dettaglio importante è che, a quanto pare, nonostante Carlo lo abbia contattato telefonicamente per avvisarlo della notizia, Harry avrebbe appreso della morte della Regina solo dai giornali.

Nel libro Harry confessa le ultime parole che si sono detti. I due erano molto legati e, poco tempo prima della sua dipartita, si erano incontrati per passare del tempo insieme.

Harry racconta che aveva colto quell’occasione per confessare all’amata nonna e sovrana quanto la ammirasse per la donna e la Regina che è stata. Poi l’ha ringraziata personalmente per tutto ciò che ha fatto per la sua famiglia e per il popolo inglese.

Insomma, un ringraziamento sincero fatto da un nipote nei confronti di una nonna e di una Regina. Quella è stata l’ultima volta che i due si sono incontrati e le ultime parole che si sono scambiati prima che la Regina Elisabetta morisse.