Serena Bortone confessa: “Ho una malattia…” | Le sue condizioni di salute preoccupano tutti

La conduttrice di Oggi è un altro giorno sta male. Serena Bortone con una confessione inaspettata sconvolge tutti e adesso il pubblico è davvero preoccupato per le sue condizioni di salute.

Serena Bortone ha fatto prendere un bello spavento al pubblico in studio e a casa. Durante la registrazione del suo amatissimo programma Oggi è un altro giorno si è presentata in studio con una fasciatura alla mano, senza dire niente.

Poi è arrivata la domanda da parte del suo ospite e lei ha spiegato tutto: “Avevo una malattia”. Ecco cosa ha confessato.

Serena Bortone, la confessione sulla malattia

Quando si è presentata in studio, Serena Bortone non ha fornito spiegazioni riguardo la sua mano fasciata che ha subito fatto preoccupare il pubblico in sala. Fino alla registrazione precedente, infatti, non aveva nulla e nemmeno sui social di era mostrata con la fasciatura. Insomma, vedere Serena così è stato come un fulmine a ciel sereno.

Poi, durante l’intervista a Giovanni Minoli avvenuta nel corso della puntata, ha spiegato cosa le è successo.

A farle la domanda è stato proprio il collega, e la Bortone ha risposto in maniera piuttosto aggressiva: “Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain”.

La Bortone Rai ha puntato i riflettori su una malattia che l’ha colpita e di cui nessuno era a conoscenza finora. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, poi, ha spiegato al suo pubblico che il suo problema alla mano la costringerà a sottoporsi a una delicata operazione chirurgica che, presumibilmente, avverrà nelle prossime settimane.

Questo vuol dire che si assenterà qualche giorno dal piccolo schermo e dal suo programma. Ma cos’è la mattia di De Quervain e quali conseguenze comporta? Ecco spiegato tutto.

La malattia di Serena Bortone

La malattia di De Quervain che ha colpito Serena Bortone è un’infiammazione dell’abduttore lungo e dell’estensore breve, ossia i tendini del polso nel canale di De Quervain che regolano l’apertura e l’estensione del pollice.

Si tratta di una forma di tendinite della mano molto fastidiosa da sopportare, soprattutto perché l’infiammazione, unita al dolore, impedisce la giusta presa con i pollici e di inclinare il polso.

Questa è la malattia che ha la conduttrice di Oggi è un altro giorno e l’unica soluzione per combatterla è sottoporsi a un intervento chirurgico. Niente di complicato, ma resta pur sempre un intervento chirurgico che sicuramente costringerà la Bortone in casa per qualche giorno.

Questo vuol dire che, probabilmente, la conduttrice Rai si assenterà per qualche giorno dal suo programma. La notizia ha rattristito i fan, legatissimi a Oggi è un altro giorno. Nonostante questo, i telespettatori sono contenti che la Bortone possa risolvere questo fastidioso problema il prima possibile.