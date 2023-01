Salvo Sottile | “Ventuno anni di galera…”: una storia privata che mette i brividi

A I Fatti Vostri arriva la confessione di Salvo Sottile che spiazza tutti: “Ventuno anni di galera da innocente”. La storia è da brividi.

Arrestato ingiustamente

Il seguitissimo programma in onda su Rai2 questa volta ha fatto molto parlare di sé per via di un’intervista fatta dal co-conduttore Salvo Sottile.

Durante la puntata si è dato spazio alla storia di Angelo Massaro, un uomo che a causa di una intercettazione errata ha trascorso 21 anni in galera. Da innocente, l’uomo ha perso un pezzo della sua vita ed è stato costretto a scontare una pena per un reato che non aveva mai commesso.

Angelo è intervenuto al programma I Fatti Vostri, dove ha raccontato la sua terribile esperienza di vita. A fare le domande ad Angelo c’era Salvo Sottile, che lo introduce così al suo pubblico:

“Angelo è stato costretto a trascorrere 21 anni di vita in galera da innocente. Avete capito bene, 21 anni con l’accusa di omicidio e non c’entrava niente. É riuscito a dimostrare la sua estraneità ai fatti quando i suoi figli erano ormai grandi”.

Era il 15 maggio del 1996 il giorno in cui Angelo Massaro è stato arrestato ingiustamente dalle forze dell’ordine. L’uomo racconta dei carabinieri alla sua porta e dell’allontanamento forzato dai suoi cari. Si tratta di uno dei più grandi equivoci della cronaca italiana.

Tutto nasce da una telefonata fatta da Angelo durante la quale informava la moglie di star trasportando una pala meccanica, telefonata che gli inquirenti hanno mal interpretato:

“Pensavano che stessi trasportando un cadavere mentre chiamavo mia moglie per dirle che stavo portando mio figlio all’asilo. Dopo tutti questi anni nessuno mi ha ancora chiesto scusa, sto aspettando”. Queste le parole di Massaro che commenta l’accaduto a I Fatti Vostri.

“Nessuno mi ha ancora chiesto scusa”

Un equivoco imperdonabile che ha costretto l’uomo a vivere da detenuto per ben 21 anni.

Un’esperienza terribile e immeritata che lo ha cambiato per sempre. Angelo Massaro, intervistato da Salvo Sottile, racconta la sua esperienza sottolinenado che, nonostante il dolore e la rabbia, la usa famiglia gli è sempre stata vicino e ha sempre creduto nella sua innocenza.

“Mi son sempre proclamato innocente e la mia famiglia ha sempre creduto alla mia innocenza. Mia moglie sapeva che mi recavo a prendere la pala meccanica quel giorno” – ha spiegato Massaro a I Fatti Vostri.

La sua è stata un’intervista davvero unica nel suo genere che ha lasciato di stucco persino l’ex busto del TG5, il giornalista Salvo Sottile.