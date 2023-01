Romina Power furiosa, finalmente vuota il sacco: “Vogliono solo sminuirti…”

Romina Power rilascia un’intervista rivelatori a Il Giornale: raccontando la sua vita la ex moglie di Albano si toglie qualche sassolino dalla scarpa e confessa tutto.

La Power è certamente una delle figure femminili più note e apprezzate del panorama italiano. Nata a Los Angeles il 2 ottobre del 1951, Romina è figlia d’arte. Arriva in Italia a soli nove anni, e qui concluderà l’ultimo anno di elementari per poi studiare in Inghilterra.

Il debutto il cinema arriva in giovane età, quando aveva solo 13 anni. La sua carriera e costellata di successi agli esordi riesce a partecipare a ben 14 film interpretando prevalentemente ruoli erotici. Conosce Albano Carrisi nel 1967 sul set del film “Nel sole, un musicariello”.

Il loro è stato un grande amore, ma dopo anni i due non decidono di lasciarsi. Durante la loro relazione sono stati molto felici ma allo stesso tempo hanno vissuto grandi sofferenze come la scomparsa della loro primogenita Ylenia, di cui si sono perse le tracce nel 1993.

Romina non è solita a rilasciare molte interviste, ma negli ultimi giorni ha deciso di aprire il suo cuore raccontandosi a Il Giornale. Nella lunga chiacchierata sono stati affrontati vari temi e Romina si è decisamente tolta qualche sassolino dalla scarpa lanciando velenose frecciatine.

Prima di tutto, si è parlato di canoni estetici. Oggi, infatti, esiste una malsana smania di perfezionamento. Molte persone fanno fatica ad accettarsi se non rientrano negli standard imposti dalla società. A proprosito di questo, Romina – emblema di bellezza ricca di personalità – ha affermato:

“Secondo me manca un vero “credo”. Mancando la parte spirituale, si tende a focalizzarsi sull’esteriorità, su cose temporanee e insignificanti, come se aggiustandosi esteriormente si colmasse un vuoto interiore. E i media non aiutano certamente!”

Da diversi anni ormai si è separata da Albano e vive la sua vita in solitudine, dedicandosi a una sua grande passione, la meditazione. Mentre Carrisi sta con Loredana Lecciso, della vita sentimentale di Romina si sa davvero poco.

Durante l’intervista ha raccontato la sua giornata tipo, rivelando che la sua stagione preferita è decisamente l’estate:

“Dipende dalla stagione. Ci sono vari momenti belli durante la giornata. Le prime coccole con i miei tre cagnolini, Daisy, Nala e Taquito del Topo. Anche sedermi a scrivere dopo la colazione, raccogliere legna secca e accendere il fuoco nel camino durante l’inverno.

Vorrei che l’estate durasse 11 mesi. Al mare sono sempre felice.”

Poi arriva l’inaspettata frecciatina. Romina Power rappresenta sicuramente un esempio di donna completa, sicura, che non si lascia scalfire da prototipi irraggiungibili. Lei è l’emblema della femminilità che abbraccia pregi e tavolta difetti.

Quando le viene chiesto se la vita ha cercato di “rubarle” questi doni, o se negli anni si è arricchita, Romina ha risposto in modo piuttosto enigmatico:

“Più che la vita, sono certi individui che cercano di sminuirti pensando, così, di innalzare loro stessi, ma non funziona in questo modo. Ognuno ha il proprio destino. Il karma esiste, eccome!”

Insomma, una risposta secca che non lascia spazio a dubbi: Romina nella sua vita ha incontrato persone che hanno cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma a chi si riferiva?