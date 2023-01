Enrico Papi: “L’ho vista morire davanti a me. Non poter fare nulla”, un dolore straziante

Il ben noto conduttore televisivo ha raccontato uno degli episodi peggiori capitatogli nella sua vita.

Tutto il pubblico italiano del piccolo schermo sa benissimo chi è Enrico Papi: simpatico, amabile, divertente, giocherellone, burlone, estroverso. Ma anche competente e molto capace nel suo lavoro. Enrico Papi è un presentatore televisivo eccellente, che riesce a dare gioia e divertimento in ogni suo programma. Purtroppo, però, dietro ai suoi innumerevoli sorrisi ci sono anche copiose lacrime.

L’anno scorso Enrico è stato ospite nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ovvero Verissimo, in onda su Canale5 tutti i fine settimana, e qui si è lasciato andare nel racconto più doloroso di tutta la sua vita: la perdita dell’amata madre Luciana.

Sebbene siano passati ormai più di due anni dalla dipartita della madre, il conduttore ha spiegato a Verissimo che il dolore è ancora vivo dentro di lui, come se fosse successo ieri. Papi ha raccontato che sua mamma è morta poco dopo il suo ottantunesimo compleanno, dopo aver combattuto per molto tempo contro una grave malattia.

La perdita della madre gli ha lasciato un vuoto enorme nel cuore e, ancora oggi, non è riuscito a superare il lutto. Enrico e Luciana avevano un rapporto madre-figlio molto profondo, come ha raccontato lo stesso presentatore: “Con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto. Ci sentivamo tutti i giorni, la vedevo spesso, ho apprezzato molto com’era. Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita.”

La scomparsa di sua mamma ha spezzato questo legame così forte e sincero che legava il figlio all’adorata madre e Papi, nel riportare gli ultimi giorni di vita della madre, non è riuscito più a contenersi ed è scoppiato a piangere, disperato: “Nonostante non riuscisse a parlare molto, provava a fare delle battute per sdrammatizzare anche in un momento così terribile. Per un figlio, vedere la madre morire davanti a sé, è bruttissimo. L’impotenza di non poter fare nulla è terribile.”

Quando è stato ospite dalla Toffanin, ovvero circa un anno fa, Enrico ha anche dichiarato di non essere ancora riuscito ad accettare e realizzare la dipartita della madre. Sempre in quel periodo di tempo, l’amatissimo conduttore tv ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram una frase “Un anno fa a quest’ora te ne andavi lasciando un vuoto enorme incolmabile”, sottolineando come la desolazione e l’amarezza abbiano preso il posto lasciato vuoto dalla morte della madre.

Enrico ha anche asserito, durante l’intervista della Toffanin, che ha difficoltà a parlare di sua mamma con suo padre. La morte gli ha procurato un dolore così grande che Papi non riesce nemmeno ad andare al cimitero, affermando: “Non ce la faccio ad andare al cimitero. Per me è finito il mondo, è finito un tempo”.

Tuttavia, anche se era molto difficile e doloroso per entrambi, è stato proprio suo padre a fargli coraggio per iniziare la nuova edizione di Scherzi a Parte, condotta da Enrico Papi, durante la puntata di Verissimo con un messaggio: “Mamma è vicino a te”.