L’incontro fatale tra Cristina Parodi e Lady Diana, “Diana morì dieci mesi dopo…”

La nota giornalista ricorda la sua intervista più sentita, quella fatta a Lady Diana, la principessa triste che tutti hanno amato e che ancora amano moltissimo.

Cristina Parodi è una delle giornaliste e conduttrici televisive più conosciute e amate dal pubblico italiano. Si diploma al liceo classico e poi continua gli studi a Milano, all’Università del Sacro Cuore, nella facoltà di Lettere. Dopo aver detto addio al tennis, la Parodi si dedica completamente al mondo del giornalismo e dopo aver esordito in alcune emittenti locali, nel 1990 entra alla Mediaset. Qui, presenta, insieme a Maurizio Mosca, una trasmissione sportiva.

Cristina Parodi e il suo collega Enrico Mentana sono i volti che hanno lanciato la testata giornalistica di punta di Canale5, ovvero il Tg5. Nel 1996, Cristina abbandona la conduzione del telegiornale per dedicarsi a quella di Verissimo, altro programma in onda sempre su Canale5.

Nel 2005, la Parodi ritorna a condurre il Tg5 sotto grande richiesta del nuovo direttore di testata Carlo Rossella. Adesso, Cristina Parodi è famosa anche in Rai, la “rivale” di Mediaset, dove ha condotto diversi programmi tv come, ad esempio, La vita in diretta.

In questi anni, la Parodi ha ottenuto un enorme successo, grazie al suo talento e alla sua professionalità. In molti la adorano e la stimano e, infatti, la nota giornalista ha più di 453 mila followers sul suo profilo social di Instagram. Ed è proprio qui che l’anno scorso ha condiviso uno dei suoi ricordi più importanti per la sua carriera, ovvero l’intervista avuta con Diana Spencer.

Negli ultimi anni ’90, Cristina lavorava come presentatrice di un convegno internazionale a Rimini. Qui, nel 1996, aveva assunto il ruolo di relatrice per Lady Diana. Per la famosa giornalista era la prima volta che seguiva le vicende reali e l’incontro con Diana le era apparso come surreale. Ma, secondo quanto raccontato da Cristina, le due non si sono limitate all’intervista. Terminato il lavoro, Cristina e Lady D sono andate anche a cena insieme. Ovviamente, con tutti gli altri ospiti.

Proprio grazie a quest’incontro straordinario, la Parodi ha deciso di scrivere un libro riguardo l’estraniazione volontaria di Harry e Meghan dalla Royal Family, intitolandolo E vissero per sempre felici e contenti?

Cristina Parodi ha così commentato le vicende della casa reale: “Le parole che la principessa mi disse in quell’occasione suonano come una profezia che anticipa la scelta rivoluzionaria fatta dai duchi di Sussex. Diana morì dieci mesi dopo quell’evento e non ebbe mai la possibilità di avere una nuova vita. Suo figlio Harry invece sì. “E vissero tutti felici e contenti?”