Farizio Corona, “pagato da Fedez” per raggirare la verità: pesantissima denuncia dopo il pestaggio | Ecco per chi lavora

Fabrizio Corona lancia lo scoop sul pestaggio tra Fedez e Iovino ma arriva una denuncia molto grave. Pagato per mentire.

Il pestaggio tra Fedez e Iovino continua a infiammare il web, ma ora entra in gioco una terza persona nella vicenda: Fabrizio Corona.

Il giornalista, a capo della testata Dillinger, ha approfondito le dinamiche del pestaggio per chiarire alcuni punti che, secondo lui, sono stati fatti passare per ciò che non erano, con conseguenze su persone che, sempre secondo quanto riportato da Corona, non c’entrerebbero nulla.

Il giornalista sottolinea per esempio che Ludovica Di Gresy è stata convocata in Questura come persona informata sui fatti dopo che il questore aveva letto di lei proprio su Dillinger, ribadendo il suo ruolo di “informatore” non ufficiale. La ragazza, però, non sarebbe neanche stata presente durante il fatto.

Corona ha anche spiegato che la linea criminale di cui tanto parlano i giornali non avrebbe nulla a che fare col pestaggio e quindi tantomeno con Fedez, e che si è creato un grosso malinteso che ha portato a conseguenze inaspettate.

Fedez e la Curva Sud del Milan

Molte testate hanno collegato il pestaggio alla criminalità di alcuni soggetti della Curva Sud del Milan, quando in realtà, spiega Corona, la lite avvenuta al The Club e proseguita poi fuori è stata solo una “ragazzata”. Il fatto che sia stato fatto passare come atto criminale pare derivi dal fatto che, negli stessi giorni, sono stati arrestati due tifosi della Curva Sud del Milano per aver accoltellato un tifoso del Cagliari. Fedez è in effetti amico di alcuni membri del gruppo, primo fra tutti Alex Cologno, ma queste persone non avrebbero nulla a che fare con gli atti criminali, e Fedez non li conoscerebbe nemmeno.

Corona spiega il giornalista, il fatto che il rapper sia spesso in compagnia di alcuni tifosi, anche la notte del pestaggio, non lo collega alla criminalità di altri individui. La vicenda di Iovino sarebbe scaturita da una problematica del tutto estranea a queste illazioni e agli arresti e, ribadisce il giornalista, sarebbe una cosa da poco. Ridurre un pestaggio di nove contro uno a una “bambinata” è decisamente assurdo, ma la questione ora è che, così pare, Corona sia stato pagato da Fedez per scrivere il suo ultimo pezzo. Ma è davvero così?

Fabrizio Corona “pagato da Fedez”?

Dopo l’uscita dell’articolo su Dillinger con la firma di Fabrizio Corona, sul web è esplosa l’ennesima discussione sul caso. Molti utenti hanno attaccato lo stesso Corona accusandolo di essere stato “pagato da Fedez”. Il motivo? Il pezzo del giornalista ripulisce in qualche modo il nome del rapper, scollegandolo dalla criminalità e riducendo il pestaggio a una semplice lite, visto che lo stesso Iovino non ha sporto denuncia. Corona sostiene che il rapper e il personal trainer giungeranno a un accordo privato e che ad aver sollevato il polverone è stata la Procura, e in cascata tutti i giornali che, sempre a detta del giornalista, hanno cavalcato in modo sbagliato la notizia.

Gli utenti però non sono convinti di questa versione e credono che Fedez abbia pagato Corona per scrivere un pezzo che lo scagionasse almeno in parte. Nell’articolo il giornalista sottolinea che il rapper ha sbagliato a negare la sua presenza al pestaggio, visto che ci sono dei video che lo inchiodano, ma che comunque le sue azioni non sono gravi come le stanno facendo passare. Comunque la si pensi sull’argomento, quel che è certo è che ormai la confusione è troppa e la macchina dell’accusa social è inarrestabile.