Ludovica Di Gresy, la nuova ragazza di Fedez è indagata: Fabrizio Corona lancia la bomba | Motivo serissimo

Proprio Ludovica Di Gresy, la nuova (presunta) ragazza di Fedez è indagata, questa la bomba sganciata da Fabrizio Corona. Ecco perché.

Il caso Fedez-Iovino è infuocato e la questione è ben lontana dal placarsi. Sul web gli utenti sono impazziti e Fedez è ancora una volta al centro di una bufera che questa volta però ha conseguenze molto gravi.

Il rapper nel frattempo sembra aver ritrovato l’amore con Ludovica Di Gresy che ormai tutti considerano come la sua nuova ragazza.

Su di lei non sappiamo molto, perché non fa parte del mondo dello spettacolo: sembra sia una studentessa di moda che ultimamente viene beccata spesso negli stessi locali che frequenta Fedez. Ma c’è di più.

La ragazza, secondo quanto riporta Fabrizio Corona, è indagata e per un motivo gravissimo. La sua colpa potrebbe addirittura oscurare le attività del gruppo e la bufera su Fedez, visto il ruolo che ha avuto.

Il caso Fedez-Iovino

Il caso è scoppiato negli ultimi giorni quando sono emersi dei video in cui Cristiano Iovino, personal trainer dei VIP, veniva picchiato da un gruppo di nove persone. Non è la prima volta che sentiamo parlare di lui: Iovino aveva testimoniato anche nella separazione tra Totti e Blasi, chiarendo alcune dinamiche. Il fattaccio è successo nella notte tra il 21 e il 22 aprile: la rissa è scoppiata al locale The Club ed è proseguita quando il personal, fermo fuori dal locale, viene raggiunto da un mini-van nero al quale escono alcune persone, compreso Fedez.

A giudicare dai filmati è proprio il rapper ad attaccare per primo il personal, il quale riesce a schivare i suoi colpi; a quel punto il rapper viene raggiunto da un altro uomo che riesce ad aggredire Iovino e in seguito arrivano altre sette persone che cominciano a picchiare il personal. Fedez è entrato subito nel registro degli indagati insieme al resto del gruppo, ma non è il solo: anche Ludovica di Gresy ha un ruolo in tutto questo.

Il ruolo di Ludovica di Gresy

Nei video condivisi con gli inquirenti si vede una donna vicino al van nero, e pare che si tratterrebbe di Ludovica di Gresy. Secondo quanto riportato da Dillinger, l’editoriale di Fabrizio Corona, e molte altre testate, la donna bionda che si vede nel video sarebbe proprio la nuova presunta fidanzata di Fedez. Anche lei, quindi, sarebbe finita nel registro degli indagati per aver partecipato alla spedizione punitiva, pur non avendo picchiato Iovino. Il pestaggio sarebbe cominciato, a detta di molti, da una frase di Iovino diretta alla ragazza che il rapper non ha apprezzato.

La situazione è molto complessa e l’intervento di Fedez al Salone del Libro di Torino, durante il quale si è rivolto in modo molto violento contro la stampa, sembra non fare altro che confermare il suo effettivo coinvolgimento nel pestaggio. Al momento gli investigatori stanno vagliando tutte le prove a loro disposizione per chiarire esattamente le dinamiche, le persone coinvolte e le motivazioni dell’episodio. Ancora una volta per il rapper le cose si mettono male e sarà difficile pulire il proprio nome dopo ciò che sta accadendo.