“Come può un trans condurre un reality?”, Vladimir Luxuria nel mirino di Fabrizio corona: ecco cosa vogliono gli italiani

Vladimir Luxuria sta affondando insieme a questa edizione dell’Isola dei famosi e a metterci un carico arriva Corona.

Il post pubblicato sulla pagina Instagram di @dillinger news tv, quotidiano di Fabrizio Corona, ha suscitato la rabbia di moltissime persone.

Il messaggio che accompagna la foto di Vladimir Luxuria critica l’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi.

La conduttrice e il reality show vengono definiti i “veri naufraghi dell’Isola dei Famosi”.

Le parole hanno però suscitato il disappunto del pubblico, che ha espresso la sua opinione al riguardo. Non solo è stata valutato il modo con cui Vladimir Luxuria conduce il programma, ma anche la qualità del reality stesso. Ecco cosa è emerso.

Critiche da parte degli utenti di Instagram al post diffuso dal quotidiano di Fabrizio Corona su Vladimir Luxuria: ecco cosa è successo

L’Isola dei Famosi, programma televisivo italiano di genere reality e versione italiana derivato dal format statunitense Celebrity Survivor, è andato in onda su Rai 2 dal settembre del 2003 all’aprile del 2012. Dopo un biennio di interruzione, il reality è tornato in televisione, andando in onda su Canale 5 dal febbraio del 2015.

Da allora sono trascorsi nove anni e il programma non si è mai più fermato. L’edizione di quest’anno è condotta da Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria è un’attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, ma anche cantante, drammaturga, conduttrice televisiva nonché ex politica italiana, prima persona transgender a essere eletta al Parlamento di uno Stato europeo. Da quest’anno ha iniziato a condurre anche il reality show “L’Isola dei Famosi”. Non sono però affatto buoni i risultati degli ascolti e in molti hanno accusato la conduttrice.

Gli ascolti dell’Isola dei Famosi rimangono bassi: gli Italiani esprimono il loro pensiero sulla conduttrice e sul programma

L’Isola dei Famosi non supera il 18% del pubblico e la trasmissione è stata di nuovo spostata, cancellando la diretta del giovedì e spostandola adesso nella giornata di domenica. Pier Silvio Berlusconi, alla morte del padre, ha affidato la conduzione del programma a Vladimir Luxuria sostituendo Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Gli ascolti però non decollano.

Sembra che l’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria non ottenga lo stesso seguito del reality condotto da Ilary Blasi. Gli utenti di Instagram, sul post condiviso dal quotidiano di Fabrizio Corona, hanno però specificato nei commenti che non si tratta assolutamente della conduttrice ma del cast. Sarebbe infatti il cast dell’edizione di quest’anno a non suscitare alcun seguito tra il pubblico, che inizia a manifestare una certa stanchezza nei confronti dei reality show.