Isola dei Famosi, il vip più atteso non ci sarà più: ha appena rifiutato in tronco | Vladimir disperata

Proprio alle porte della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, il vip più atteso ha deciso di dare fortait.

Ormai ci siamo, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per cominciare con delle novità assolute, la prima è ovviamente il cambio di condizione, dopo aver silurato Ilary Blasi, Mediaset punta tutto su Vladimir Luxuria.

La nuova conduttrice si troverà alla sua prima esperienza in questo ruolo dopo essere stata opinionista, tra le più acclamate, inoltre ha messo su un ottimo gruppetto di naufraghi.

Purtroppo però, proprio all’ultimo quando sembrava aver fatto il colpaccio, il vip più atteso ha deciso di tirarsi indietro con grande dispiacere di tutti e, sicuramente, un’occasione persa per il programma.

Nonostante la brutta notizia, the show must go on, come direbbero in molti, così l’8 aprile si apre ufficialmente l’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Ma ecco chi è il vip che ha deciso di non farne più parte.

L’Isola dei Famosi dei famosi dovrà fare a meno di lui

Oltre a trovare in studio Vladimir nei panni della padrona di casa, al suo fianco ci sarà una delle opinioniste televisive più amate, Sogna Bruganelli che aveva già fatto molto parlare di sé quando aveva avuto questo ruolo nella passata edizione del Grande Fratello. A queste novità si va ad aggiungere un’altra che ha lasciato il pubblico sbigottito.

Per la prima volta dopo anni non troveremo Alvin come inviato speciale in Honduras, ma al suo posto ci sarà la new entry Elenoire Casalegno più in forma che mai pronta a domare i feroci naufraghi. Tranne uno…

Proprio lui ha detto di no all’ultimo

È uscito l’elenco dei nomi del cast ufficiale di questa edizione dell’isola e tra questi adesso ne manca uno importante. A contendersi il titolo di naufrago 2024 troviamo: Maitè Yanes, Selen (Luce Caponegro), Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello, Marina Suma, Valentina Vezzali, Aras Şenol, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Artur Dainese e Samuel Peron. Avete capito chi manca?

Ebbene sì, proprio lui che era tra i più chiacchierati e attesi, ma il colpaccio di Vladimir non è andato a segno, infatti proprio poco fa è arrivata la comunicazione che Luca Laurenti ha deciso di rifiutare. Lasciando non poco amaro in bocca a tutta la produzione e non solo. Anche dal popolo del web c’è stato un totale malcontento. Un’occasione sfumata per pochissimo.