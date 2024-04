Ferragnez, “per fama e soldi lui ha accettato…”: Corona asfalta Fedez e lo sbugiarda davanti a tutti | Mazzata per Chiara

Un nuovo pesante attacco di Fabrizio Corona nei confronti di Fedez, ecco cos’ha accettato per fama e soldi…

Il mondo dei mass media e dei social ha l’occhio puntato sui Ferragnez da diversi mesi ormai e sembra proprio che non abbia la minima intenzione di distogliere lo sguardo, soprattutto adesso che le novità su entrambi stanno scaldando il parere di molti personaggi noti della televisione. E non solo.

Da pochi giorni si è saputo di come Chiara Ferragni sia volata a Dubai per festeggiare i compleanni dei suoi due figli, Leone e Vittoria, che hanno compiuto rispettivamente sei e tre anni uno il 19 e l’altra il 23 marzo scorsi. Nel frattempo, Fedez ha deciso di restare a Milano per sbrigare alcune sue faccende personali.

Stiamo parlando del fatto che poche ore fa il rapper ha ‘scartato’ il suo regalo di conforto (forse) per la separazione con la Ferragni che è risultato essere una Ferrari Roma Spider dal valore di ben 250.000 euro. Non solo, Fedez è impegnato anche con il trasloco nella sua nuova casa da single di ben 400 metri quadrati che deve ancora arredare completamente.

Insomma, un modo diverso di entrambi per affrontare la fine della loro relazione sentimentale e far parlare di loro per la milionesima volta. Molti personaggi dello spettacolo e della televisione hanno opinato su questa faccenda ma adesso è la volta dell’ex re dei paparazzi a svelare retroscena inediti su entrambi.

Fabrizio Corona a rapporto, rivelazioni scottanti

Durante il corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi qualche giorno fa in vista del suo odierno cinquantesimo compleanno (29 marzo), Fabrizio Corona ha espresso la sua opinione riguardo alla recente (e per ora definitiva) separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Oltre alla nuova casa, alla nuova auto e al viaggio della Ferragni, tra loro aleggia anche l’indiscrezione di un presunto tradimento.

Questo non è stato ancora né confermato né smentito dai diretti interessati, ma Corona ha voluto dire la sua in merito alla loro rottura sottolineando come lui conosca Fedez da molto prima che il rapper incontrasse l’imprenditrice. L’ex re dei paparazzi ha affermato che il loro amore, solo dopo appena due anni, si ergeva soltanto sulla medianicità. Questo significa che se uno dei due fallisce, l’altro deve darsela a gambe per una questione di immagine pubblica.

Fedez pronto a tutto

Corona ha sganciato l’ennesima bomba su Fedez che potrebbe distruggere i castelli che il rapper si è costruito in questi anni. Fabrizio Corona ha affermato che il cantante ha vissuto una vita non proprio di suo gusto e che sia rimasto al fianco della moglie per tutti questi anni solo per una questione di immagine.

Ovviamente questa è l’idea che Corona si è fatto ma conoscendo molto bene Fedez è molto probabile che non si sia allontano troppo dalla verità. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che: “La fama, i soldi, il successo […] gli hanno fatto accettare tutto”, ma c’è sempre un limite. Il Pandoro-Gate dev’essere stata la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso contenente la relazione sentimentale di Chiara e Fedez, facendoli capitolare definitivamente.