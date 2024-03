Fedez, “Ci leviamo dai cog**ni” ma Corona sgancia la boma: “Tornano tra 2 mesi col nuovo p…”

Fedez ha appena ufficializzato l’addio a Muschio Selvaggio ma Fabrizio Corona ha già svelato che tra 2 mesi tornerà con Marra con…

Fedez e Luis Sal si sono detti addio? Sembra proprio di sì. Il rapper milanese ha annunciato la sua decisione di lasciare il podcast Muschio Selvaggio, dopo la bufera scatenata dalla lite con l’influencer durante l’ultima puntata. Ma la sorpresa arriva da Fabrizio Corona, che ha già svelato il futuro di Fedez: un ritorno in grande stile con un nuovo progetto, insieme a Marra.

Tutto è nato da un acceso diverbio tra Fedez e Luis Sal durante la registrazione del podcast. Le conseguenze non si sono fatte attendere. Fedez ha annunciato la sua decisione di lasciare Muschio Selvaggio, con un post pubblicato sui suoi canali social.

I due sono arrivati in tribunale, con Luis che ha rifiutato più volte di vendere le sue quote. Il Tribunale di Milano, come riportato da un comunicato stampa di Luis Sal, ha deliberato che il rapper è tenuto a trasferire le sue quote del podcast Muschio Selvaggio al suo ex socio.

A gettare un po’ di luce sul futuro di Fedez ci pensa Fabrizio Corona. L’ex paparazzo ha infatti rivelato che il rapper milanese starebbe già lavorando a un nuovo progetto, in collaborazione con il collega Marra.

La rivelazione di Corona: il nuovo Podcast di Fedez?

A quanto pare le notizie che riguardano il rapper sembrano non voler terminare. Da poco l’attenzione si è spostata dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e alle continue discussioni derivate da ciò, al nuovo podcast con il cantante Davide Marra. Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio Fedez aveva esordito dando l’addio al pubblico: “Puntata molto divertente ma Muschio Selvaggio finisce qui. Cioè no, non so se finisce qui ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai coglioni. Addio amici “.

Tuttavia, sembra che i due stiano per tornare. A dare la news è come sempre il paparazzo più temuto di tutti: Fabrizio Corona, che ha sganciato una nuova bomba. Ha dichiarato che Fedez sta lavorando alla realizzazione di un nuovo Podcast insieme a Marra che avrà non solo un altro nome, ma anche una nuova direzione, incentrata sulla politica, sulla cronaca e sull’attualità. Inoltre, non si è espresso sul nome del programma, dal momento che rischierebbe di spoilerarlo, ma la certezza è che uscirà tra due mesi.

Di cosa tratterà il nuovo podcast

Non ci sono ancora dettagli sul nuovo podcast di Fedez e Marra, ma una cosa è certa: la curiosità è già alle stelle. I due rapper sono tra i più amati e controversi d’Italia, e il loro ritorno insieme è attesissimo dai fan.

Tra due mesi sapremo di più: non ci resta che attendere due mesi per scoprire cosa bolle in pentola. L’unica certezza è che Fedez non è uno che si arrende facilmente. E dopo l’addio a Muschio Selvaggio, è pronto a tornare più forte di prima.