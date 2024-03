Fedez, beccato proprio con lui in hotel: “Voglio esplorare altri esseri umani” | Lo ha detto all’amico

Pare che Fedez stia trascorrendo alcune serate particolari per Milano ed è stato beccato proprio con lui all’interno dell’hotel Cipriani.

Fedez torna a far parlare di sé, ma questa volta non per il suo matrimonio in crisi, né per Muschio Selvaggio: il rapper è stato beccato al lussuoso hotel Cipriani con un uomo.

Una compagnia molto strana quella a fianco del rapper, tanto che il popolo dei social si sta chiedendo il perché di questo profondo e soprattutto improvviso cambiamento.

I fan del cantante sono molto preoccupati per come stanno andando le cose e temono che possano peggiorare di qui a poco. Le serate all’hotel Cipriani sono molto famose in tutta Italia, e questo ha messo in allerta i fan del rapper.

La situazione sta prendendo una piega inaspettata, tanto che, stando alle ultime indiscrezioni, si parla anche di esplorare nuove compagnia. Cosa sta accadendo?

Periodo difficile per Fedez

Ormai lo sappiamo tutti: i Ferragnez stanno attraversando una crisi non da poco e i loro profili social lo dimostrano. Anche se i due stanno cercando di mantenere il massimo riserbo sulla questione, la loro popolarità è troppa per essere contenuta. Di recente i due hanno postato le foto insieme al figlio Leone in occasione del suo compleanno, ma sono rimasti comunque separati senza mostrarsi insieme. Insomma, fortunatamente i figli della coppia rimangono al primo posto tra le loro priorità, ma la situazione è comunque molto delicata.

Molti sperano che i due ritornino insieme il prima possibile, sicuri che la coppia stia lavorando duramente per rimanere tale e per non diventare una “ex” coppia. Chiaramente è quello che ci auguriamo tutti, anche per il bene dei bambini, ma è difficile fare previsioni. In ogni caso la vita, professionale e privata, prosegue per entrambi, ed è difficile nascondersi dai riflettori. Proprio Fedez infatti è stato beccato all’hotel Cipriani, facendo parlare molto di sé sui social.

Il rapper “esplora”?

Di recente il rapper milanese è stato beccato all’hotel Cipriani, un albergo di lusso situato a Milano che da sempre ospita i VIP che vogliono fuggire ai paparazzi. Qui le regole sono molto severe: niente foto o gossip, pena il divieto permanente di soggiornare nell’hotel. Ma che cosa sta facendo Fedez in un posto del genere? Pare che il rapper stia trascorrendo molte serate in compagnia di Carl Hirschmann, conosciuto per essere l’ex compagno di Fiammetta Cicogna e per la sua fama di playboy.

La conduttrice infatti aveva confessato più volte di essere stata tradita dall’uomo, dicendo che Hirschmann le aveva detto che voleva “esplorare altri essere umani”, donne comprese. Una frase che fa intendere molto sul tipo di persona che l’ha pronunciata. Il rapper sta dedicando molto tempo a se stesso e per farlo ha deciso di rimanere in un posto discreto, ma non mancano i dubbi sulla compagnia che ha scelto di portare con sé. Difficile dire cosa succederà adesso e, soprattutto, che cosa ne pensa Chiara Ferragni di questa mossa azzardata.