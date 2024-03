Chiara Ferragni, tremenda gaffe da Fazio: ha cercato di recuperare | Ma è troppo grave

Durante l’intervista da Fazio, Chiara Ferragni ha fatto una tremenda gaffe: ha cercato di recuperare, ma ha solo peggiorato la sua situazione.

Ospite della puntata di Che tempo che fa in onda sul Nove domenica 3 marzo, Chiara Ferragni è stata intervistata da Fabio Fazio.

Come confessato nelle sue stories su Instagram, Chiara era particolarmente agitata per l’intervista che avrebbe dovuto rilasciare a Che tempo che fa.

Se in questi ultimi mesi la nota influencer italiana è stata aspramente criticata da milioni di persone, dopo quanto accaduto nello studio di Fabio Fazio la reputazione di Chiara è peggiorata notevolmente.

A Che tempo che fa, la Ferragni ha infatti commesso un errore imperdonabile. Nonostante abbia cercato di recuperare, la situazione ormai era troppo grave. Ecco cosa è successo

La figuraccia di Chiara Ferragni a Che tempo che fa: ecco quale è il grave errore commesso dall’influencer

Il grave errore commesso da Chiara Ferragni non è passato inosservato al pubblico di telespettatori di Che tempo che fa. La gaffe non è passata inosservata neanche alla stessa influencer, ma i suoi tentativi di recuperare la situazione non sono stati funzionali.

Le frasi incriminate pronunciate dalla Ferragni contengono la ripetizione continua della parola “fraintendimenti”. L’influencer ha commesso l’errore peggiore degli ultimi mesi proprio cercando di ricostruire la sua reputazione. Nel giustificarsi, infatti, Chiara ha affermato che si è trattato solo di fraintendimenti da parte del pubblico, incolpando così tutti i follower che le hanno creduto per anni.

Il gravissimo errore di comunicazione compiuto da Chiara Ferragni: la colpevolizzazione del pubblico nella trasmissione di Fabio Fazio

Incolpare chi ha sempre creduto in lei è però un gravissimo errore di comunicazione. In soli novanta secondi, Chiara ha ripetuto la parola “fraintendimento” per ben quattro volte, affermando che se «c’è stato un fraintendimento e le persone hanno capito male le cose», allora le cose avrebbero potuto essere spiegate meglio.

Parlando di fraintendimenti, Chiara ha colpevolizzato il pubblico e i suoi follower, accusandoli di non aver compreso quanto lei aveva fatto. Chiara Ferragni si è così nuovamente rovinata durante l’intervista, secondo molti. Dire che il pubblico non ha compreso la comunicazione è un modo per contraddire il pubblico e la percezione del pubblico stesso. Non è stato quindi un problema della sua comunicazione, ma un problema del pubblico che ha capito male le sue intenzioni, questa l’accusa pesante che le è stata rivolta. Non contraddire mai la percezione del pubblico è in realtà una regola base del media training. Entrando in contrapposizione con il pubblico e spostando l’attenzione dall’errore di comunicazione al fraintendimento, il rischio è di non riuscire più a ricostruire la fiducia persa.