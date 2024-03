Andrea Bocelli, la tremenda malattia che lo ha colpito: innumerevoli interventi | Persa la battaglia

Andrea Bocelli è stato colpito da una tremenda malattia che lo ha costretto a doversi sottoporre a numerosi interventi. Ma l’ha persa.

Il tenore italiano Andrea Bocelli non ha certo bisogno di presentazioni. Noto ed amato a livello mondiale, Bocelli ha coltivato la sua passione per la musica e per il canto fin da quando era molto giovane. Una passione che lo ha portato a diventare uno dei tenori italiani più apprezzati e riconosciuti internazionalmente.

Il cantante tornerà nel piccolo schermo come ospite nella prima puntata della nuova edizione di Michelle Impossible & Friends su Canale 5. In questo one-woman show condotto da Michelle Hunziker abbiamo sempre visto ospiti degni di nota e la prima puntata che andrà in onda mercoledì 6 marzo avrà come ospite anche il tenore Bocelli.

L’artista può vantare una vita professionale molto soddisfacente ed appagante che lo ha portato ad avere la stima di colleghi, amici, parenti e fan sparsi in tutto il mondo. Anche dal punto di vista personale Andrea Bocelli può ritenersi fortunato, dato che ha costruito una meravigliosa famiglia composta dalla sua seconda moglie Veronica Berti e dai suoi figli Matteo e Amos (avuti dal precedente matrimonio) e Virginia Bocelli.

Tuttavia, anche il tenore ha affrontato ostacoli ostici nella sua vita che lo hanno portato a perdere una battaglia significativa. Una tremenda malattia ha colpito Andrea Bocelli e malgrado i numerosi interventi che ha dovuto subire non c’è stato nulla da fare. Il cantante l’ha persa definitivamente senza poter fare nulla a riguardo.

L’orribile malattia di Andrea Bocelli

Dopo aver subito innumerevoli interventi chirurgici, i medici non hanno potuto fare niente per salvare Andrea Bocelli dalla sua battaglia personale che ha combattuto per diverso tempo. Una malattia sconvolgente che ha sconfitto Bocelli e gli ha portato via la cosa più importante che si può avere.

È risaputo che il tenore è ipovedente ma non tutti sanno che Andrea Bocelli è nato senza nessun problema agli occhi. La cecità è arrivata gradualmente fino a renderlo completamente cieco all’età di dodici anni. Questa inevitabile conclusione deriva da una malattia tremenda che gli ha consumato la vista anno dopo anno.

La perdita della vista di Andrea Bocelli

L’orribile malattia che ha privato Bocelli del senso della vista è stata riscontrata in un glaucoma congenito che è comparso quando Andrea era solo un neonato. Questa malattia ha causato molto dolore e sofferenza a Bocelli perché si è dovuto sottoporre a numerosi interventi chirurgici per evitare il peggio. Da principio, Bocelli vedeva soltanto le sagome degli oggetti e non le cose in modo chiaro ma la situazione sanitaria è peggiorata parecchio fino all’inevitabile cecità quando aveva dodici anni.

Mentre stava giocando a calcio, il giovane Andrea ha ricevuto una pallonata in faccia che gli ha causato la perdita totale della vista. Da quel momento in poi il buio più totale che, però, non ha impedito ad Andrea Bocelli di costruirsi una vita professionale e personale delle quali può andare molto fiero.