Bonus affitto, 2.000€ ai giovani: ecco come fare richiesta | Devi avere questi documenti

Il Bonus affitto per i giovani è un concreto aiuto economico per i giovani, ma bisogna farne richiesta avendo questi documenti a posto.

Dato il periodo storico in cui viviamo l’inflazione ha aumento il costo di ogni aspetto delle nostre vite, per i giovani è sempre più complicato prendere la drastica decisione di andare a vivere da soli. La crisi economica ci ha messo in ginocchio e pensare di mettersi sulle spalle anche tutte le spese domestiche da affrontare da soli è davvero quasi impossibile.

I giovani d’oggi non vedrebbero l’ora di diventare più indipendenti e di andare a vivere da soli ma con i costi degli affitti e dei mutui che aumentano vertiginosamente, con i prezzi delle bollette sempre più consistenti e con un guadagno non proprio elevato (soprattutto se si ha iniziato da poco), l’indipendenza è ben lontana.

Tuttavia, il Governo ha deciso di stanziare degli aiuti proprio per i giovani e per incentivarli a diventare più autonomi e guadagnare la tanto desiderata indipendenza. Per poter usufruire del bonus affitto bisogna, come sempre in questi casi, rispettare determinati requisiti e seguire un iter ben preciso.

Detto questo, se si rientra nel gruppo dei richiedenti fare domanda è davvero semplice e richiede poco tempo. Un valido aiuto per i giovani italiani che possono, così, finalmente definirsi indipendenti e non gravare ancora sulle spalle dei genitori. Un aiuto che interessa le abitazioni in affitto piuttosto che quelle comprate, dato che i giovani puntano più sull’affitto.

Bonus affitto, a chi spetta

Questo bonus affitto stanziato dal Governo è rivolto soltanto ad una specifica categoria di italiani, ovvero agli under 31. Più nello specifico, per potersi considerare idoneo nel fare domanda si deve avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni. Non solo, per poter fare domanda si deve avere anche un reddito annuale di massimo 15.493,71 euro.

Questo bonus affitto per gli under 31 è una detrazione fiscale del 20% che può arrivare fino a 2.000 euro sulla cifra totale del canone d’affitto. Un aiuto che agevolerebbe moltissimo i giovani che vogliono andare a vivere da soli. Oltre all’età e al reddito di massimo 15.493,71 euro si deve essere anche in possesso di un contratto ufficiale di locazione.

Bonus affitto, come richiederlo

Dal momento che questo aiuto non arriva in automatico bisogna rimboccarsi le maniche e richiederlo autonomamente. Per poter fare domanda per il bonus affitto under 31 si deve fare la dichiarazione dei redditi presentando anche le spese affrontate nell’anno precedente riguardanti il canone d’affitto.

Nello specifico, è bene prestare la massima attenzione al momento della compilazione il Modello 730 alla sezione V e alla riga E71. Fatto questo, la richiesta va inoltrata all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire del bonus affitto under 31. È consigliabile verificare sul sito dedicato che non siano richiesti ulteriori documenti per evitare un fallimento della domanda.