Mara Venier, “sei una p…”: lo ha detto in faccia a Barbara D’Urso | Nei camerini succede l’impensabile

La presenza di Barbara D’Urso a Domenica In è stato un vero successo di pubblico, Mara Venier lo ha notato e ha reagito così.

La scorsa domenica abbiamo assisto ad un ritorno improvviso ma ben accolto di una delle conduttrici televisive più amate e seguite dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che, dopo diversi mesi di assenza dal piccolo schermo, è ritornata a farsi vedere nel ruolo di ospite a Domenica In, talk show condotto da Mara Venier.

La puntata del 3 marzo scorso ha avuto così tanto successo che in molti hanno pensato che la D’Urso potrebbe essere una degna sostituta della Venier una volta che quest’ultima abbia levato le tende. Alcune indiscrezioni rivelano che Barbara potrebbe davvero togliere il posto a Mara e quest’ultima non ha perso tempo per apostrofare la collega in maniera chiara ed inequivocabile.

Dietro le quinte è successo di tutto dopo che la Venier ha detto una frase alla D’Urso che mai si sarebbe sognata di sentirsi dire. Ma andiamo con ordine. Durante la puntata di domenica scorsa, la zia Mara ha fatto una lunghissima intervista a Carmelita dove si sono ripercorse le tappe più importanti della sua vita.

I telespettatori e il pubblico in studio hanno avuto modo di scoprire i lati più segreti, intimi e personali di Barbara, dal momento che l’intervista della Venier ha toccato tutti i punti essenziali della sua vita. Infatti, hanno parlato dei figli della D’Urso (Giammauro ed Emanuele), della sua nipotina Matilde e delle sue relazioni più significative.

L’addio a Mediaset brucia ancora

Dopo aver approfondito la vita privata di Barbara, Mara ha voluto toccare l’argomento più spinoso di tutti: l’addio a Mediaset accaduto la scorsa estate. La D’Urso ha affermato di non conoscere ancora le vere ragioni per le quali è stata sbattuta fuori da Pomeriggio 5, un programma che ha condotto in diretta per ben sedici anni.

La conduttrice ha avuto il ben servito con un semplice e poco esplicativo avviso durante la scorsa estate e si è vista sostituire da Myrta Merlino. Barbara ha rivelato di provare ancora un immenso dolore per aver perso la conduzione di una trasmissione alla quale ha dedicato quasi vent’anni della sua vita. Tuttavia, la vita è piena di sorprese e potrebbe essercene una davvero succulenta dietro l’angolo.

Un ritorno sognato e la reazione di Mara Venier

Durante la puntata di Domenica In dello scorso 3 marzo i social sono impazziti nel commentare il ritorno di Barbara D’Urso in televisione e lo share cha ha registrato la puntata è stato pazzesco. Insomma, un successo enorme che potrebbe portare ad ipotizzare una sostituzione di Mara Venier con la D’Urso per la prossima stagione. Una notizia che ha smosso l’animo della Venier e che l’ha portata a reagire in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei.

È successo l’inimmaginabile e Mara Venier ha pronunciato delle parole inaspettate. La conduttrice Rai ha apostrofato la collega di Mediaset dicendole: “Sei una professionista vera”. Una frase che Barbara D’Urso non si sarebbe mai sognata di sentirsi dire da Mara e questo dimostra come la Venier stimi ed apprezzi la collega. Un sentimento reciproco tra due colleghe e, soprattutto, amiche da diverso tempo.