Massimiliano Caiazzo, scoppia a piangere in diretta: il motivo è straziante | Non lo sapeva nessuno

Massimiliano Caiazzo, il protagonista di Mare Fuori, è scoppiato a piangere in diretta tv dopo alcune affermazioni. Il motivo è straziante.

Mare fuori è stata la serie rivelazione del 2023 e continua a tenere incollati allo schermo tantissimi italiani. La serie narra delle storie di giovani detenuti e della loro volontà di redimersi e ricominciare a vivere.

Tra i protagonisti della serie c’è Carmine Di Salvo, adolescente gentile figlio di un camorrista che è finito in carcere per aver ucciso Nazario Valletta, membro di un clan rivale che voleva stuprare la sua ragazza.

Il giovane è interpretato dal talentuoso Massimiliano Caiazzo: nato nel 1996 a Vico Equense, ha iniziato a studiare recitazione all’età di 18 anni e ha raggiunto la fama proprio con Mare Fuori.

Di recente l’attore è stato ospite in un importante programma televisivo e non è riuscito a trattenere le lacrime: l’emozione dopo alcune affermazioni è stata travolgente. Nessuno sapeva di questa storia, e quando è emersa la verità l’attore non ce l’ha fatta.

La carriera dell’attore

Anche se Massimiliano Caiazzo ha raggiunto la popolarità con Mare Fuori e Carmine Di Salvo, la sua carriera di attore è cominciata diversi anni prima. Il suo debutto è avvenuto nel 2016 quando ha ottenuto una parte nella serie Furore; in seguito, nel 2018, ha recitato in un episodio di Love Dilemma, ed è stato selezionato per Officine Lab, un progetto del Festival del Cinema di Roma.

Oggi l’attore vanta migliaia di fan che seguono attentamente le sue mosse e vogliono sapere tutto della sua vita privata. Per questo, quando qualche giorno fa è scoppiato a piangere in diretta tv, sui social non si è parlato d’altro che della sua reazione a una storia davvero straziante. Le rivelazioni sono state talmente devastanti che l’attore non è riuscito a trattenersi e ha pianto di fronte a tutti gli italiani.

Massimiliano Caiazzo piange in diretta

L’attore è molto amato dai telespettatori non solo per la sua bravura nell’interpretare il personaggio di Mare Fuori, ma anche perché è una persona di cuore. Lo ha dimostrato anche a C’è posta per te, quando ha assistito alla storia straziante di due fratelli, Natasha e Gianluca. La donna ha voluto fare una sorpresa al fratello per ringraziarlo della sua forza e di averla sostenuta dopo la perdita di entrambi i genitori. L’attore, presente in studio, non ha trattenuto la commozione e ha espresso tutta la sua stima per un uomo così forte.

Caiazzo ha abbracciato Gianluca e ha riconosciuto che tra lui e sua sorella c’è un amore incondizionato che è più forte di ogni dolore. Quando Natasha ha detto confessato a suo fratello che è la persona più importante della sua vita e quella che le è stata più vicina dopo la scomparsa dei genitori, l’attore si è emozionato e non è più riuscito a trattenere le lacrime. L’abbraccio tra i due fratelli è stato un momento davvero toccante per tutti, reso ancora più speciale dalla presenza di un attore del calibro di Caiazzo.