William scoppia a piangere, la situazione di Kate preoccupa: escono alcune informazioni | Condizioni di salute

Il Principe William non ha più retto lo stress di questo periodo, la sua commozione ha allarmato tutti, le condizioni di Kate preoccupano.

La Royal Family sta attraversando un periodo buio per quanto riguarda la salute dei suoi membri e, in particolare, sia Re Carlo III che la Principessa Kate hanno dovuto affrontare un intervento chirurgico. Il primo ha scoperto di avere un cancro alla prostata mentre la seconda si è sottoposta ad un’operazione chirurgica all’addome.

L’intervento è stato eseguito lo scorso 16 gennaio in un ospedale privato a Londra e dopo i giorni di convalescenza trascorsi in clinica la Principessa del Galles sta recuperando le forze presso l’Adelaide Cottage a Windsor. I motivi per i quali la Middleton si sia operata all’addome sono stati taciuti, sottolineando che non si tratta di tumore. Tuttavia, si pensa che l’intervento possa essere ricollegabile ad un’endometriosi o un’infiammazione intestinale.

In entrambi i casi, la Principessa deve restare a riposo ancora per diverso tempo ed è costretta a rimandare i suoi impegni almeno fino a Pasqua. Infatti, lo scorso sabato si sono tenuti a Londra i Bafta (British Academy of Film and Television Arts) e per la prima volta il Principe William ha presieduto senza la moglie.

Il primogenito di Re Carlo III è il presidente di questi ‘Oscar britannici’ dal 2010 e mai prima di adesso ha calcato il red carpet senza la sua adorata Kate. Purtroppo, però, per causa di forze maggiori la settantasettesima edizione dei Bafta ha visto il Principe William in solitaria. Questa sensazione di solitudine ha portato il Principe ad uno sconforto tale da farlo piangere in pubblico.

L’aplomb della Famiglia Reale inglese

Come sappiamo, e come sanno benissimo anche i membri delle famiglie reali, si deve tenere un certo comportamento quando si fanno delle uscite pubbliche. Questo per rispetto nei confronti dei propri sudditi e delle persone che guardano ai reali come se fossero quasi degli dei. Dal momento che William ha sempre saputo che prima o poi diventerà Re si è sempre saputo comportare.

La regola principe di ogni membro reale, soprattutto per chi succederà al trono, è una sola: Keep calm and carry on. Purtroppo, però, i membri delle famiglie reali sono esseri umani ed anche loro hanno momenti di forte sconforto quando un loro caro non è in condizioni ottimali di salute. Quanto è successo ai Bafta di sabato scorso riguardo la reazione del Principe William ha sconvolto il mondo intero.

Le lacrime di William

Nonostante il forte dolore, l’erede al trono ha deciso di presentarsi alla Royal Festival Hall di Londra per assistere ai Bafta 2024. In smoking nero e papillon ha affermato la sua presenza e ha salutato diversi personaggi famosi, tra cui il calciatore David Beckham e l’attrice Cate Blanchett, accanto alla quale si è seduto in platea.

Durante il corso di questi eventi, il Principe William è riuscito a mantere la calma e la tranquillità che ci si aspetta da un membro reale ma ad un certo punto è successo il tracollo. Mentre parlava con la CEO del Southbank centre, Elaine Bedell, il Principe William è stato tradito dalle sue emozioni e si è fortemente commosso rivelando che è abituato a guardare tutti i film con Kate, mentre quest’anno ha avuto ben altro per la testa.