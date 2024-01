Principe William, ha passato la notte con Taylor Swift: ci sono le prove | Davanti a tutto il mondo

È stato beccato in pieno, il principe William ha passato una notte di fuoco con Taylor Swift e le prove sono sotto gli occhi di tutti.

Nessuno avrebbe mai pensato a Taylor Swift e il principe William come coppia: nell’immaginario collettivo, siamo abituati a separare i reali dalla gente comune, ecco perché questa nuova accoppiata ha stupito il mondo intero.

Il principe William è rimasto stregato dalla nottata passata insieme alla popstar americana, che nel 2023 è stata persino nominata “Persona dell’anno” dal magazine People.

Taylor e il primogenito di Diana, prossimo al trono d’Inghilterra, sono stati beccati con le mani nel sacco. E dopo un lungo silenzio, finalmente il principe William ha trovato il coraggio di ammettere che quella è stata una serata elettrizzante e indimenticabile.

Se all’inizio si vergognava e ha preferito nascondersi, ora non ha più paura di ripercorrere quei momenti magici vissuti con Taylor. Ecco cosa ha raccontato.

“Non capisco perché ho ceduto”

L’accaduto risale al 2013: i due si trovavano a un evento di beneficenza organizzato a Kensington Palace. In onore di Centrepoint, l’organizzazione benefica di cui il reale è patrono, molti personaggi dello spettacolo si erano riuniti per sostenere la raccolta fondi.

Tra questi anche Taylor Swift, che non ha perso occasione di approcciare il principe William. È stato un incontro indimenticabile, culminato in un momento di pura magia che nessuno si dimenticherà mai, nemmeno i due diretti interessati. “Onestamente, anche adesso sono rabbrividito per quello che è successo dopo, e non capisco perché ho ceduto”, ha ammesso il principe a distanza di anni.

L’indimenticabile serata

La popstar americana ha fatto il primo passo e con coraggio ha invitato il principe William sul palco per intonare insieme un duetto. Incredibilmente lui ha accettato: è raro, infatti, vedere un reale che si lascia andare in questo modo. Probabilmente persino lui è rimasto stregato dalla bellezza e dal talento di Taylor Swift.

Il principe William si è scatenato sul palco in compagnia della popstar e Jon Bon Jovi sulle note di Livin’ on a Prayer. Un’esibizione che è entrata nella storia della musica e di cui ancora oggi il principe si vergogna a parlare. A posteriori, William ha ammesso che si sentiva “in trance”, tanto da non riuscire a ricordare con esattezza il testo della canzone. L’emozione ha preso il sopravvento sulla performance, che è stata comunque apprezzata dal pubblico in sala.