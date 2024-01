Re Carlo ha chiuso, sparito dalle scene per la vergogna: lo sgarro a Camilla è grave | Che vomito

Per Re Carlo la situazione sembra peggiorare ogni giorno di più soprattutto dopo lo sgarro fatto a Camilla proprio da parte di…

‘God Save the King’. Ormai è da poco più di un anno che questo inno è entrato nella mente degli inglesi e del resto del mondo. Per ben 70 anni eravamo abituati a sentire ‘God Save the Queen’ in onore dell’amata e stimata Regina Elisabetta II, ma da quando è scomparsa l’8 settembre 2022 sul trono abbiamo suo figlio Carlo.

Re Carlo III e consorte, Camilla Parker-Bowles, sono regnanti ufficiali dallo scorso 6 maggio ma la monarchia inglese non è più come prima. La compianta Regina Elisabetta II è stata in grado di attirare l’attenzione sul suo paese e sulla sua monarchia da ogni parte del mondo, cominciando con la diretta televisiva della sua incoronazione avvenuta il 6 febbraio 1952.

Con quest’azione, Elisabetta II aveva rotto il muro divisorio tra lei e il resto del mondo, rendendolo partecipe della vita della monarchia inglese. Adesso, con la sua dipartita, pare proprio che l’attenzione sui reali sia scemata parecchio. Re Carlo III non ha il carisma che aveva sua madre e non riesce ad attirare l’attenzione che la Royal Family dovrebbe avere su di sé.

Questo è un grosso problema, dal momento che la Famiglia Reale inglese vive di consenso e popolarità donata dal popolo. L’era di Re Carlo III è iniziata da poco ma sembra già aver subito un forte declino tra scandali reali causati dal secondogenito e bruschi offuscamenti da parte di un membro della famiglia a lui molto vicino.

Re Carlo III in caduta libera

Pare proprio che il passato si sia presentato nuovamente alle porte della vita di Re Carlo. Quando era sposato con la Principessa Diana, l’attenzione dei media e del popolo stesso era rivolta quasi totalmente verso la donna. Lady D era stata capace di oscurare il marito attraverso la sua semplicità, la sua bontà d’animo e la sua bellezza che l’hanno sempre distinta da tutti gli altri.

L’allora Principe del Galles aveva iniziato a nutrire sentimenti di gelosia nei confronti della propria consorte, dato che è sempre stato abituato ad avere tutte le attenzioni rivolte a lui (essendo il figlio dell’allora Regina). Ma Lady Diana, la cosiddetta Principessa del popolo, era troppo luminosa per non eclissare il suo sposo.

Il passato ritorna e Re Carlo III è nei guai

Così come aveva fatto Diana Spencer, anche un altro membro della Famiglia Reale pare che stia oscurando l’immagine di Re Carlo. E non solo: anche la regina consorte Camilla è eclissata da tale familiare. Stiamo parlando di Kate Middleton, moglie del Principe William e madre di George, Charlotte e Louis. La Middleton ricorda molto Lady D al popolo inglese e non solo e, per questa ragione, l’attenzione è puntata tutta su di lei. Nonostante questo, però, Kate non vuole affatto eclissare il suocero, anzi:

lo rispetta profondamente e non si permetterebbe mai di fargli un torto simile. Diversa questione per Camilla: pare proprio che tra lei e Kate non corra buon sangue, soprattutto dal giorno dell’incoronazione. Per l’occasione, infatti, Camilla ha limitato il numero degli invitati per la famiglia Middleton, mentre lei era circondata da tutti i suoi affetti, compreso l’ex marito. Kate Middleton le ha risposto evitando di farle la riverenza mentre usciva dall’Abbazia Westminster.