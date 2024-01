Bonus 2024, mazzata dal Governo: ha tolto i soldi promessi | Italiani sotto un ponte

Un’altra brutta notizia da parte del Governo che aveva deciso di stanziare dei fondi necessari alle famiglie ma si è tirato indietro.

Questi ultimi anni sono stati davvero duri da affrontare. Per ogni singolo italiano ci sono state diverse difficoltà a livello finanziario ed economico e con l’inizio del 2024 si spera in un minimo di miglioramento. L’inflazione ha colpito ogni aspetto della nostra vita, dal cibo ai medicinali fino anche ai costi aggiuntivi relativi al mondo dei motori.

L’aumento dei prezzi causati dalla pandemia prima e dalle guerre poi (in Ucraina e in Medio Oriente) hanno messo in ginocchio la popolazione italiana. Il Governo ha promesso diversi aiuti, ma molti di essi non sono ancora arrivati o peggio: bonus monetari extra che erano stati promessi sono stati ritirati o modificati.

L’azione del Governo ha messo in crisi diversi italiani che, a causa di questa promessa mancata, si trova in grave difficoltà economica. Il ceto medio-basso spera sempre in un aiuto dal Governo e drizza le orecchie ogni volta che sente nell’aria una possibilità di sostegno. Purtroppo, però, molto spesso gli aiuti tardano ad arrivare o non arrivano proprio.

In altre occasioni, invece, quando si parla di aiuti monetari si inizia con un progetto che ne pianifica una certa somma, per poi concludere tale mossa con un totale decisamente diverso da quello iniziale. Praticamente sempre, inoltre, la somma finale che andrà distribuita è sempre inferiore a quella pensata ad inizio progetto.

Internet, onnipresente nelle nostre vite



Durante il periodo del covid siamo stati costretti a lavorare e studiare da casa, servendoci dell’aiuto di internet. Proprio durante quel triste periodo ci siamo resi conto che la nostra connessione non è molto efficiente e veloce, constatando che la qualità non è delle migliori in ogni parte del nostro paese.

Nel 2020, il Governo ha voluto dare una svolta alla situazione facendo iniziare i lavori per aumentare la produttiva della connessione internet in tutta Italia. Così facendo si è andati a migliorare la ricezione della banda larga nella nostra nazione. Adesso si deve ancora raggiungere il livello eccellente, ma il Governo si sta muovendo per velocizzare la questione.

La promessa distorta

Durante il corso del primo trimestre del 2024 dovrebbe partire il progetto del Governo per aiutare le famiglie con Isee basso e che hanno una connettività inferiore a 300/mbit di migliorare la loro situazione. Avere una banda ultra-larga significa sfruttare la connessione di rete a livelli eccellenti, migliorando così le prestazioni relative ad internet nel nostro paese.

Sarà disponibile un incentivo pari a 100 euro destinato ad ogni famiglia per riuscire ad attivare connessioni internet a banda ultra-larga. Infratel, la società che gestirà tale operazione, ha emesso la data ultima per eseguire tale mossa: entro e non oltre l’11 gennaio 2024. La somma servirebbe a pagare un possibile sconto sul prezzo dell’attivazione. Purtroppo, però, all’inizio dovevano essere 300 euro ma il Governo ha preferito dare poco a tutti piuttosto che tanto a pochi.