Addio Agenzia delle Entrate, cancella i debiti con la sanatoria fiscale 2024 | Ecco l’unico modo per farlo

Avere debiti con l’Agenzia delle Entrate può rovinarti. La mossa di governo annullerà tutte le pendenze fiscali a gennaio 2024: devi fare…

Non c’è cosa migliore che cominciare il nuovo anno con energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Per riuscire a trionfare c’è bisogno sicuramente di motivazione e carica, ma spesso anche di denaro. Se si tratta di fare un acquisto che desideravamo da tempo o buttarsi in un nuovo lavoro, i soldi ci serviranno.

Eppure sono centinaia di migliaia gli italiani incatenati dal fisco per dei debiti contratti chissà quanto tempo fa. Il governo attuale ne ha piene le tasche di debiti non saldati – e soldi che rimangono quindi indisponibili alle casse dello Stato – ed ha deciso, in puro stile destroso, di attuare una nuova sanatoria fiscale.

Ciò significa che le pendenze con l’Agenzia delle Entrate potranno essere cancellate o significativamente ridotte a partire da questo gennaio 2024; le procedure di pagamento saranno inoltre velocizzate tramite dei nuovi canali e modalità che mirano ad abbattere i tempi burocratici del fisco.

Tutto questo è possibile solo se ti informerai a dovere su quali siano i passaggi da seguire e rimarrai aggiornato sulla procedura. La sanatoria fiscale potrebbe incentivare al pagamento tantissimi cittadini, alleggerire l’apparato burocratico e riempire le tasche dello Stato con diversi miliardi di euro, cifre che possono fare la differenza nella gestione della nazione.

Sanatoria fiscale 2024: come e perché

Il governo Meloni in carica ha scelto di giocare la carta della sanatoria fiscale per ottenere i fondi necessari alle altri manovre di governo. Cancellare o ridurre dei debiti per racimolare denaro potrebbe sembrare una mossa controproducente ma, come spiegato in precedenza, tutto dipende dai tempi e dall’entità del debito.

Per cifre inferiori ai 50 mila euro verranno introdotte numerose norme che faciliteranno il pagamento e renderanno i costi della procedura meno pesanti (riducendo i tempi); inoltre, alcuni debiti verranno abbassati in modo da incentivare i cittadini a sfruttare la sanatoria e liberarsi della propria pendenza ad un costo contenuto. In altre parole, è meglio ottenere solo una parte del debito che aspettare un versamento che non arriverà mai.

Come ottenere la riduzione del debito

A partire da gennaio 2024 verranno introdotte le misure pensate dal governo. Le procedura saranno più moderne e sfrutteranno la tecnologia con udienze da remoto e uso della posta elettronica certificata. Per quanto riguarda la materia del fisco vera e propria, i debiti fino a 50 mila euro potranno fare a meno della mediazione con le autorità fiscali e si avvarranno invece di una conciliazione preventiva.

Sempre con lo scopo di velocizzare il tutto, verrà rafforzata l’autotutela in modo da permettere ai cittadini stessi di correggere quanto comunicato fiscalmente. Si è calcolato che questa sanatoria potrebbe aiutare a risolvere circa 100 mila liti attive, per un totale di 40 miliardi di euro di incasso per lo Stato.