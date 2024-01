Grande Fratello, trapelate le chat private dei concorrenti: è un ecatombe | Figura imbarazzante

Sono trapelate alcune chat private tra due concorrenti del Grande Fratello e quello che ne esce è una vergogna

Il Grande Fratello, da sempre uno dei programmi più seguiti in Italia, sembra aver incassato un duro colpo in questa edizione, suscitando il disappunto di numerosi spettatori.

Il flop dell’attuale stagione televisiva non è passato inosservato e la situazione è resa ancor più delicata dai frequenti scivoloni che si sono verificati durante il corso del reality. Tra tutti i controversi eventi, ce n’è uno che sembra impossibile sorvolare, soprattutto agli occhi dell’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi.

La sua indignazione è palpabile di fronte alle numerose critiche e agli episodi imbarazzanti che hanno caratterizzato questa edizione del Grande Fratello. Una delle controversie che ha alimentato il malcontento del pubblico riguarda le frasi considerate sessiste di Massimiliano Varrese nei confronti dell’attrice Beatrice Luzzi.

L’uso di linguaggio inappropriato ha scatenato una nuova ondata di indignazione sul web, alimentando il dibattito sulla responsabilità dei media nel promuovere comportamenti rispettosi e inclusivi.

Due concorrenti “smascherate”

Tuttavia, il litigio più vergognoso che ha fatto letteralmente sobbalzare l’opinione pubblica coinvolge due protagoniste della scorsa edizione: Nikita e Micol: Persiani vs Spartani sembrava essere una questione risolta, ma i recenti sviluppi hanno dimostrato il contrario. La Pelizon, vincitrice dello scorso GF, durante una diretta Instagram con i suoi fan ha lanciato una vera e propria stoccata nei confronti di alcune sue ex coinquiline. “Sono artigianali, richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono pieni di dettagli, non hanno due cuori, due brillantini. No scherzo, scherzo…”, ha dichiarato riferendosi alle giacche prodotte dal suo brand considerate più elaborate rispetto a quelle promosse dalle altre tre ex gieffine Micol, Gioele ed Oriana

Queste parole hanno suscitato un acceso dibattito online, soprattutto quando in risposta alle parole al veleno della Pelizon, Micol Incorvaia ha condiviso su Instagram una chat che sembrava “smascherare” Nikita e le sue vere intenzioni. Nel messaggio pubblicato dall’Incorvaia, infatti, la vincitrice del Grande Fratello sembrava apprezzare il lavoro di Micol, Gioele e Oriana, in quanto la Pelizon aveva reagito alla foto dei loro vestiti, postata sui social, con una faccina con gli occhi a cuore.

Cosa è successo tra le due ex gieffine?

Il litigio è quindi esploso quando Micol ha pubblicato questo famigerato screen della conversazione, mettendo in luce la contraddizione tra le parole di Nikita pronunciate durante la diretta e la sua reazione effettiva. Insieme all’immagine screenshot anche la replica scritta della sorella di Clizia che scrive ironica su Instagram: “Vabbè dai, stava scherzando”. Insomma, un battibecco social che ha sollevato ulteriori domande sulla genuinità delle relazioni nel mondo del Grande Fratello.

La faida però non è poi finita con la risposta di Micol. Attraverso Twitter, Nikita, infatti, ha risposto alle critiche affermando che la sua battuta era solo una presa in giro basata sui commenti letti online e niente di più: il danno però sembra essere stato fatto. Quest’ultimo litigio tra due protagoniste della scorsa edizione ha amplificato ulteriormente il malcontento degli spettatori riguardo il Grande Fratello, lasciando aperta la domanda su quanto questo programma possa mantenersi al passo con i tempi e le aspettative del pubblico.