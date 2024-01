Aumento mutuo, la notizia è drammatica: Italiani senza più un tetto sulla testa | Paghi il 68% in più

Arriva una notizia davvero drammatica per i mutui dei prossimi mesi, gli aumenti saranno tremendi e molti rischiano di perdere la casa.

Negli ultimi mesi, la situazione dei mutui in Italia ha preso una piega preoccupante, con un costante aumento dei tassi di interesse: è innegabile che questa situazione sta diventando sempre più complessa da affrontare per molti cittadini.

Con i tassi che hanno raggiunto quasi il 5 per cento solo nel mese di ottobre, molti italiani si trovano di fronte a crescenti difficoltà nel perseguire il sogno di comprare casa senza intoppi.

La prospettiva di un’acquisizione agevole si allontana, mettendo a dura prova le finanze di coloro che cercano di realizzare questo importante obiettivo. Un impatto particolarmente rilevante, considerato che il nostro contesto economico è già difficile, dove la stabilità finanziaria è un praticamente una chimera.

In questo scenario, molti individui sono chiamati a rivedere le proprie decisioni in materia economica e affrontare con attenzione le sfide che l’aumento dei mutui ha portato nella vita di molte famiglie italiane.

Cosa sta accadendo in Italia? Ecco i dati alla mano

Secondo i dati più recenti forniti dalla Banca d’Italia, a ottobre il tasso annuale effettivo globale (Taeg) è arrivato fino al 4,72%, registrando un incremento rispetto al 4,65% di settembre. Questo andamento ha colpito pesantemente coloro che hanno optato per finanziamenti a tasso variabile, con numerosi nuclei familiari che non sono stati poi in grado di rispettare le rate concordate.

Il repentino rialzo di questi tanto discussi tassi, implementato dalla Banca Centrale Europea per arginare l’inflazione, ha causato un aumento significativo dei costi dei mutui. Dal gennaio 2022, le rate hanno subito un incremento del 68%, con un aggravio complessivo superiore a 3.100 euro. A rendere la situazione ancora più critica, molti si trovano in difficoltà finanziarie in questo periodo dell’anno in quando le spese sono più elevate e le risorse più limitate. Tuttavia, una luce di speranza si fa strada per chi è alle prese con queste assurde sfide finanziarie.

Possibili soluzione per aiutare gli italiani

Secondo le proiezioni, l’indice potrebbe iniziare a calare già da marzo 2024, passando dall’attuale 3,95% al 3,68%, con un ulteriore ribasso al 2,68% entro dicembre 2024. Questo potrebbe tradursi in un sollievo per coloro che affrontano attualmente rate mensili ingenti, portando la rata media da 750 euro a marzo 2024 a soli 731 euro. L’Unione Nazionale Consumatori spera che i tassi vengano tagliati nel 2024 e il presidente Massimo Dona sottolinea che, in caso di una riduzione così significativa, la rata mensile per chi ha un mutuo a tasso variabile scenderebbe da 784 a 671 euro, rappresentando un risparmio mensile di 113 euro.

In risposta a questa situazione critica, il 21% dei cittadini con un mutuo a tasso variabile ha dichiarato di aver discusso nuovamente con la propria banca per modificare le condizioni di partenza. Allo stesso tempo, il 7% ha optato per una surroga, quindi di essere sostituiti nel pagamento mentre il 6,4% ha scelto di estinguere parzialmente il mutuo. C’è anche chi ha deciso di allungare la durata del finanziamento, con il 4% di coloro che cercano soluzioni alternative per far fronte a questa severa problematica. In conclusione, sebbene i mutui siano attualmente al centro di un periodo difficile, si spera possano concretizzarsi alcuni segnali positivi che indicano una possibile inversione di tendenza nel corso del prossimo anno. Gli italiani stanno adottando strategie per affrontare questa situazione e proteggere le proprie case dal rischio di perdita.