Chiara Geme: “Io non mi sento p…”, sferrato il colpo fatale a Uomini e Donne | Succede proprio con lui

Dopo alcune immagini davvero bollenti con lui sono arrivate le critiche a Chiara Geme, la diva di Uomini e Donne sferra il colpo.

Vi ricordate Chiara Geme, la corteggiatrice di Uomini e Donne che era riuscita a conquistare il cuore del tronista siciliano Davide Donadei? La giovane influencer è tornata sotto i riflettori per un video postato su TikTok che la mostra in atteggiamenti intimi con un altro uomo, anche lui uscito dagli studi di Maria De Filippi.

Tra Chiara e Donadei le cose non erano finite bene: la loro relazione è stata usurata dall’eccessiva gelosia del ragazzo e da molti malintesi. Le loro strade si sono separate e i due hanno iniziato a lavorare singolarmente con i social, tantoché l’ex tronista è riuscito a conquistarsi un posto del cast del Gf Vip 2022.

Negli ultimi mesi Chiara è finita al centro del dibattito pubblico per via della sua forma fisica, criticata duramente sui social. Accusata di essere ingrassata e di non potersi permettere determinati abiti, l’influencer non ha fatto attendere la sua risposta: “Questi commenti sono deleteri, distruttivi e malvagi per tutti!”, ha detto in una storia su Instagram.

Chiara ha dimostrato di avere un carattere forte e diretto: sempre pronta a dire la verità, non si tira mai indietro da mostrare anche i lati più privati della sua vita. È quello che è successo recentemente tramite un video su TikTok, nel quale si è mostrata in compagnia di un altro volto noto di Uomini e Donne.

Chiara Geme e il rapporto speciale con lui, protagonista di UeD

Non è passata inosservata la vicinanza tra i due: secondo molti utenti, il video dimostra quanto feeling ci sia e probabilmente in questi mesi hanno approfondito il rapporto più di quanto si credesse. I due passano molto tempo insieme e non hanno barriere fisiche: l’ipotesi più accreditata è che tra di loro ci sia una liaison. Ma di chi stiamo parlando?

Il ragazzo in questione è Matteo Ranieri, prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne. Nel video su TikTok cantano insieme una canzone molto allusiva, che dimostra quanto tra i due non ci sia il minimo imbarazzo. Sorge spontanea la domanda che si stanno ponendo tutti gli utenti del web: tra i due c’è più di un’amicizia? Secondo l’opinione di molti, l’attrazione fisica è innegabile. “Io credo che alla fine si fidanzeranno”, scrive un utente.

L’attesissima risposta sui social

Tra i numerosi commenti, c’è chi critica l’attitudine di Chiara Geme: “Mi fa morire lei che si sente Melissa Satta”, scrive un utente. Anche in questo caso la risposta dell’influencer non si è fatta attendere: “Ma il tuo problema quale sarebbe? Io non mi sento proprio nessuno vivo e basta, prova a farlo pure tu”.

Insomma, dato il carattere fumantino di Chiara, è probabile che se tra lei e Matteo il rapporto sfocerà in un amore o se semplicemente avranno piacere di ufficializzare un’amicizia speciale, allora l’influencer non si farà problemi a comunicarlo al suo pubblico. Per il momento, hanno sempre dichiarato di essere legati da una bellissima amicizia.