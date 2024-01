Linda Evangelista, ma come si è ridotta? Adesso è davvero troppo | Non esiste più

Una delle donne più iconiche degli anni ’90 è stata Linda Evangelista, ma quella donna adesso non esiste più, adesso è un’altra persona.

Vi ricordate Linda Evangelista? Parliamo di una top model che ha raggiunto il successo negli anni ’80 e ’90 ed è stata tra le donne più iconiche di quel ventennio.

Molti se la ricordano raggiante, piena di vita e soprattutto bellissima, e rimarranno perciò sconcertati nel sapere che oggi la top model è un’altra persona, praticamente irriconoscibile.

Se pensiamo che del suo “gruppo” di supermodelle facevano parte Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Christy Turlington, è davvero difficile e straziante pensare a una fine così indegna per lei.

Eppure le cose non sono andate per il meglio ed è stata la stessa top model ad ammetterlo, con molta sofferenza. Ecco cosa è accaduto a Linda Evangelista.

La carriera di Linda Evangelista

Nata a St. Catharines, in Canada, Linda Evangelista è una delle modelle più famose di sempre. Negli anni ’90 è stata una delle top model più ricercate, amate e soprattutto pagate al mondo. Il suo volto è apparso in più di 700 copertine dei più famosi giornali di moda e ha sfilato per firme come Chanel, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Versace e Valentino. Di una bellezza da lasciare senza parole, la top model è apparsa anche in due video di George Michael.

Nel 2006 la modella ha avuto un bambino, Augustin James, avuto dall’imprenditore francese François-Henri Pinault, anche se la donna ha dovuto affrontare una pesante battaglia legale per far sì che l’uomo riconoscesse il bimbo come suo figlio. Famosissima negli anni ’80 e ’90, a partire dagli anni 2000 la modella ha ridotto notevolmente le sue apparizioni in TV e sui giornali, e il motivo è davvero triste.

Un epilogo straziante

Ma che fine ha fatto Linda Evangelista? La top model è lentamente scomparsa dalle scene e solo di recente, negli ultimi anni, ha avuto il coraggio di raccontare cosa le sia successo. La donna ha raccontato di essersi sottoposta a una serie di interventi chirurgici per migliorare il proprio corpo, nel quale non riusciva più a riconoscersi. Gli interventi avrebbero dovuto eliminare il grasso in eccesso che la top model non sopportava, ma l’hanno lasciata deformata, tanto che la donna ha fatto causa alla società di chirurgia da cui si era recata.

Purtroppo la modella si è resa conto solo quando era troppo tardi che questi interventi forse non erano necessari, e si è chiesta perché avesse fatto certe cose e non avesse accettato il proprio corpo. Chiaramente la colpa principale è della società di chirurgia estetica che ha evidentemente sbagliato qualcosa nella procedura, visto che il grasso in eccesso è diventato ora impossibile da eliminare. Oggi Evangelista sta lottando per riconoscere di nuovo il proprio corpo, ma non è così semplice, tanto che sente come se la vecchia sé fosse “scomparsa” e non esistesse più. Un epilogo davvero triste per una donna così bella e che negli anni ’90 aveva conquistato il cuore di tutti.