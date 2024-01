Ilary Blasi, spunta un nuovo ragazzo del caffè: la chat è bollente | Va avanti da anni con lui

Dopo il documentario Unica non si è fermata la ricerca della verità su quel famoso caffè, adesso spunta la conversazione bollente con un altro uomo.

L’anno appena passato è stato senza dubbio l’anno di Ilary Blasi. Nel bene e nel male tutti i giornali hanno parlato della showgirl, della sua famiglia e dei suoi nuovi amori. In effetti, la separazione da Francesco Totti avvenuta nel luglio 2022 ha fatto molto scalpore e a distanza di oltre un anno dall’addio continua a far parlare di sé.

Sicuramente a contribuire al chiacchiericcio c’è il “revenge” movie dal titolo Unica con protagonista la conduttrice romana uscito il 24 novembre su Netflix. Finalmente, la Blasi ha trovato il coraggio di raccontare la sua versione dei fatti senza filtri, spiattellando al pubblico nuovi aspetti del suo matrimonio col pupone.

Un’unione, la loro, che all’apparenza sembrava perfetta ma che in realtà nascondeva delle crepe profonde e forse diversi tradimenti. In Unica, la Blasi si mette completamente a nudo mentre, tra risate e lacrime, ripercorre le fasi finali di uno dei matrimoni più discussi d’Italia.

Comunque, dopo la sofferenza per la separazione, anche per la Blasi è arrivato il momento di gioire: il merito è sicuramente del nuovo compagno Bastian, misterioso imprenditore svizzero che grazie ai viaggi e alle sue attenzioni le ha fatto ritrovare il sorriso. Sui social, i due finalmente si mostrano sereni anche in compagnia dei figli di Ilary segno che nessuna malelingua può intaccare questo rinnovato periodo d’oro per l’ex di Totti.

Gli scoop più importanti di Unica

Il documentario di Ilary Blasi ha messo in luce aspetti inediti della storia tra Totti e la Blasi: alcuni tra gli scoop raccontati stanno ancora riempiendo le pagine di gossip e gli strascichi di un polverone mediatico sembrano non finire qui. Intanto, un punto cardine trattato in Unica riguarda sicuramente la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, nata clandestinamente prima del divorzio con Ilary la cui esistenza è stata sempre sempre negata da parte del calciatore in tutti i confronti con sua moglie. Tuttavia, c’è un fatto importante raccontato nel documentario che non ha trovato forse il giusto approfondimento: chi era il ragazzo con cui la conduttrice e la sua amica hanno preso il famigerato caffé che ha dato via a tutto?

A quanto pare quest’uomo ha una vita molto particolare e a detta della stessa Ilary e fare la sua conoscenza non implicava niente di malizioso ma solo un po’ di genuina curiosità. Questo incontro, spiegato agli inizi del film, ha fatto letteralmente infuriare Totti soprattutto perché Ilary e la sua amica avevano inizialmente negato al Pupone di aver conosciuto l’uomo in questione: una bugia ben presto confutata e che ha portato poi al cambiamento radicale dei comportamenti di Francesco. Adesso, però, tanti nodi stanno venendo al pettine e pare che una nuova verità sia in proncinto di essere rivelata: una verità che riguarda una nuova corrispondenza tra la Blasi ed un uomo inaspettato.

I messaggi tra Ilary e…

La Blasi è stata anche ospite da Verissimo, dove ha deciso di fare ammenda nei confronti dei giornalisti e paparazzi con cui si era spesso scontrata, rivolgendo loro un inaspettato mea culpa. Per lungo tempo, la conduttrice aveva difeso con fermezza la privacy del suo matrimonio, scontrandosi più volte con i media e chiunque tentasse di intromettersi nella sua vita personale. Tuttavia, sembra che ora abbia avuto un cambio di prospettiva, ammettendo che forse c’era del vero nelle argomentazioni dei giornalisti.

Ancora più sorprendente è il presunto gesto di riconciliazione nei confronti del famigerato nemico dei VIP, Fabrizio Corona, il quale è stato indicato come il responsabile dello scoop sulla liaison tra Francesco Totti e Flavia Vento avvenuta presumibilmente poco prima nel matrimonio della Blasi. Secondo quanto riportato dal giornale”Today”, Corona avrebbe dichiarato di aver ricevuto una chiamata da Ilary Blasi in persona, annunciandosi con un semplice “Fabrizio, sono io”.

La conduttrice poi avrebbe proposto di incontrarsi per bere un caffè. Resta da vedere se questo inatteso gesto di apertura verso il passato segnerà un vero cambiamento nell’atteggiamento della Blasi o se si tratta di una tregua momentanea. In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, il pubblico resta con il fiato sospeso, cercando di comprendere il nuovo capitolo di questa intrigante storia mediatica.