Ilary Blasi, ecco dove ha conosciuto davvero Alessio La Padula: la verità è bollente | Altro che caffé

Esce nuovamente il nome di Alessio La Padula, il ballerino con cui Ilary avrebbe auto una relazione, ma dove si sono davvero conosciuti?

Dopo l’uscita del docufilm Unica, Ilary Blasi ha conquistato l’attenzione mediatica. Nel documentario firmato Netflix la conduttrice smaschera Totti, svelando tutti i dettagli del tradimento subito.

Tutto è partito da un caffè che ha portato a rabbia, bugie, sensi di colpa e, alla fine, al tradimento vero e proprio. La Blasi è stata brava a raccontarsi e ha sorpreso sicuramente il pubblico.

Tuttavia, c’è un dettaglio che non ha convinto tutti gli spettatori ed è quel fatidico caffè, che ha scaturito poi una drammatica reazione a catena di eventi. Ilary ha raccontato di essere andata a prendere il caffè da un uomo misterioso insieme alla sua amica.

L’identità del ragazzo non è stata resa nota, eppure oggi a distanza di una settimana dall’uscita del docufilm abbiamo delle novità sorprendenti. Qualcuno ha parlato svelando ogni dettaglio.

Chi è l’uomo misterioso del caffè

Dopo l’uscita di Unica, tanti hanno parlato di quanto dichiarato da Ilary Blasi. Tra questi, anche Fabrizio Corona che ha aggiunto un terzo nome tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma: Alessio La Padula, l’ex ballerino di Amici con cui Ilary avrebbe tradito Totti. Eppure, finora non si sapevano i dettagli del loro primo incontro e del tradimento.

Dopo tanti mesi di silenzio, è emerso ogni dettaglio. Oggi possiamo dire di sapere dove si sono incontrati esattamente i due amanti e cosa è accaduto quel fatidico giorno tra loro. La domanda che tutti si pongono è come abbia fatto Ilary a nascondere il tradimento a Totti e chi fosse quell’uomo misterioso: quando capirete dove si sono incontrati, tutto sarà più chiaro.

Il primo incontro

Secondo quanto riportato dal portale Dillinger, Ilary Blasi e Alessio La Padula avrebbero fatto tutto senza nascondersi: sembra, infatti, che i due si siano incontrati per la prima volta sotto i riflettori di Star in the Star, programma televisivo in cui il giovane ha partecipato come ballerino del cast.

Tra i due ci sarebbe stata un’attrazione fatale, sfociata poi in un rapporto molto più intenso di una semplice amicizia. Secondo Dillinger i due erano dei veri e propri amanti: sarebbe Alessio La Padula l’uomo con cui Ilary avrebbe tradito Totti. Stando a quanto riporta Fabrizio Corona, con il giovane ballerino Ilary avrebbe fatto il miglior sesso degli ultimi tempi, quello che forse non faceva più con l’ex marito.