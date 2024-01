Amici prima edizione, i tre famosissimi sono irriconoscibili: come si sono ridotti? 20 anni dopo

La prima edizione di Amici era stata un successo e tre di loro erano famosissimi al tempo, ma ecco adesso come sono.

Correva l’anno 2001 quando Maria presentò per la prima volta al grande pubblico italiano il talent show Amici. Fu fin da subito un successo, perché il programma – come oggi – riuniva talenti emergenti della musica e della danza per dargli la possibilità di costruire una carriera.

Il programma agli albori si chiamava Saranno Famosi e la prima edizione è stata vinta dal cantante Dennis Fantina, che riuscì a battere in finale Marianna Scarci. Da quell’edizione uscirono volti che ancora oggi ricordiamo.

Tra questi Monica Hill, diventata corista di grandi artisti italiani e di varie trasmissioni firmate Rai e Mediaset. Tornando al vincitore, Dennis Fantina non è scomparso dalle scene, anzi.

Nel corso degli ultimi anni continuiamo a vederlo sul piccolo schermo, basta pensare che ha partecipato a Tale e Quale Show. È difficile riconoscerlo perché, come tutti i suoi compagni di viaggio, è cambiato moltissimo.

I protagonisti della prima edizione

In una foto postata sui social, si vede Dennis Fantina riunito insieme ai suoi amici e compagni di avventura, che lo hanno accompagnato durante la prima edizione di Saranno Famosi. I tre ragazzi erano inseparabili e il loro legame si è mantenuto saldo nel tempo. A distanza di 23 anni, infatti, sono ancora uniti.

Nello scatto che cattura l’emozionante reunion appaiono tutti profondamente diversi, quasi irriconoscibili per chi ha come ultimo ricordo quei giovani ragazzi di Saranno Famosi. Nella foto, il vincitore è in compagnia di Zita Fusco e Pierpaolo Astolfi, che all’epoca avevano gareggiato come aspiranti presentatori, una categoria di Amici che negli anni è stata eliminata.

Ecco come sono 20 anno dopo

Lo scatto risale al 2019, quando i tre si sono incontrati dopo 18 anni dalla loro edizione di Saranno Famosi. Appaiono sorridenti e ancora affiatati, come quando erano dei giovani che inseguivano un sogno. Ovviamente con il tempo che passa il loro aspetto fisico è passato e agli occhi di alcuni utenti appaiono ormai irriconoscibili, ma il sorriso è sempre lo stesso.

Dennis Fantina, Zita Fusco e Pierpaolo Astolfi sono stati i primi a lasciare un segno indelebile nella scuola di Maria De Filippi, che oltre 20 anni dopo la prima edizione continua a sfornare talenti nel mondo del canto e del ballo. Oggi i ragazzi in gara sono profondamente diversi rispetto al 2001 e anche il format ha subito delle modifiche, ma ogni alunno quando esce dal talent show trova la strada del successo. Intanto manca sempre meno al serale di questa 23esima edizione.