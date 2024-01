Albano, ormai compra i vestiti alla Lidl: Yari senza più un soldo | “Scarpe da 7.90€”

Il figlio di Albano, Yari, è stato avvistato in una situazione particolare, si compra i vestiti alla Lidl: papà ha chiuso il rubinetto.

Gli appassionati di gossip si sono ritagliati un angolo per conversare di un personaggio della musica e televisione ben noto al grande pubblico. Si tratta di Yari Carrisi, figlio del cantautore Albano Carrisi, in arte Al Bano. Pare che qualcuno abbia affermato di aver visto Yari in uno stato non proprio florido.

Questi commenti lascerebbero intendere che il figlio di Albano stia attraversando un periodo difficile, ma da dove arrivano i sospetti del pubblico? Tutto si dovrebbe rifare ad una puntata di La volta buona, programma in onda su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo. Del programma è stato ospite Yari Carrisi proprio qualche giorno fa.

Alcuni telespettatori hanno assistito al suo intervento ed hanno pensato che le Yari sia in una situazione finanziaria scarsa, suggerendo che addirittura possa essere venuto meno il sostegno economico da parte del padre. Ma si tratta chiaramente di chiacchiere social e non è arrivata nessuna conferma ufficiale.

Pare che il quadro reale della situazione, vera o falsa che sia, possa essere trovato osservando con attenzione l’intervento di Yari a La volta buona ed ascoltando le sue parole, senza limitarsi a guardare solo le figure. Il gesto di Yari che ha fatto preoccupare molto gli spettatori potrebbe avere una natura diversa da quella monetaria.

Cosa ha combinato Yari Carrisi?

Yari Carrisi ha stupito il pubblico di La volta buona e la stessa Caterina Balivo togliendosi le scarpe in diretta televisiva. Questo gesto ha portato la regia del programma a focalizzarsi per qualche secondo proprio sulle scarpe, che giacevano di fianco a lui; Balivo, dal canto suo, l’ha incalzato per comprendere il gesto.

Qui è arrivata la spiegazione di Yari: il musicista ha detto di voler passare più tempo senza scarpe per permettere ai piedi di riposarsi, mantenere una forma naturale ed entrare in contatto con le superfici su cui cammina. Insomma, a Yari piace stare scalzo.

I commenti sui social

L’episodio appena narrato è stato poi condiviso sui social dalla pagina ufficiale del programma. I commenti non hanno tardato ad arrivare e si sono divisi fra quelli che hanno apprezzato la simpatia di Yari – e di Caterina, che ha tolto anche lei le sue scarpe per solidarietà – e quelli che invece hanno giudicato il gesto di Yari come un indice di immediata povertà.

La stessa Caterina, dopo aver spostato le sue scarpe e quelle di Yari fuori dall’inquadratura, non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare un commento: “Le tue sono bruttissime da vedere”. Fortunatamente, Yari ed il pubblico in studio hanno subito capito che si trattava di una battuta e tutta la vicenda si è risolta in una risata.