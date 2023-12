Milly Carlucci, “Medici incompetenti…”: colpita dalla brutta malattia | Scatta la denuncia

Durante un’intervista Milly Carlucci racconta della tremenda malattia che l’ha colpita e denuncia i medici ma…

Il mondo della televisione italiana è stato recentemente scosso da voci di un possibile addio di Milly Carlucci a “Ballando con le Stelle“, la trasmissione di punta che ha fatto la storia della Rai. In un’intervista rilasciata dalla conduttrice, la Carlucci ha fatto pensare a qualcosa di davvero preoccupante per la sua salute: potrebbe essere questa la ragione dell’abbandono del timone di Ballando?

Intanto, la trasmissione di Rai 1, sebbene vada in onda da praticamente vent’anni, rimane una garanzia di successo anche in termini di ascolto per la rete ammiraglia. Ha saputo adattarsi ai tempi diventando anche molto popolare tra i giovani sui social. Quest’anno lo show vanta un cast d’eccezione ma anche due vip che stanno stupendo tutti con il loro talento nel ballo: si tratta di Simona Ventura e Wanda Nara.

Proprio per la Ventura l’ultima punata di Ballando è stata ricca di emozioni: Giovanni Terzi, suo compagno da tempo e anche concorrente del programma, ha chiesto la mano della donna in diretta emozionando tutti i presenti in studio ed il pubblico a casa. Insomma, la Carlucci per decidere di lasciare uno spettacolo di questa caratura, potrebbe aver avuto problemi importanti.

I rumors che insinuano di un possibile ritiro della conduttrice sono basati su presunte dichiarazioni di Milly Carlucci riguardo a suoi problemi fisici. Secondo queste voci la Carlucci avrebbe evidenziato delle difficoltà legate alla sua salute che a quanto pare potrebbero influire sulla sua partecipazione al celebre show di danza. Un’ipotesi, questa, che ha gettato un’ombra sul futuro di “Ballando con le Stelle”, ora più che mai incerto. Tuttavia, la verità dietro queste strane notizie sembra essere ben diversa da quanto trapelato inizialmente.

La verità di Milly Carlucci

Nonostante l’apparente preoccupazione per la salute della conduttrice, la realtà è che le dichiarazioni sono completamente false. Una compagnia di integratori alimentari ha inventato presunte confessioni fatte da Milly Carlucci sull’incredibile efficacia di questi prodotti sul suo benessere psico-fisico. Il problema è che la Carlucci non ha mai pronunciato queste parole e di sicuro non è intenzionata a mostare il suo supporto a favore di questi medicinali fasulli che, piuttosto, potrebbero mettere a repentaglio la salute delle persone.

La Carlucci non ci sta e ha reagito prontamente, prendendo una decisa posizione contro questa campagna di disinformazione. La conduttrice ha annunciato di aver incaricato il suo legale, Giorgio Assumma, di avviare tutte le procedure legali necessarie per fermare la diffusione di tali affermazioni in cui si menzionava una malattia mai esistita e il suo conseguente appoggio a questi presunti integratori miracolosi.

L’assurda falsa intervista

La falsa intervista, quindi, era finalizzata a promuovere la vendita di un integratore alimentare, distribuito al di fuori dei normali circuiti farmaceutici, al quale venivano attribuite proprietà miracolose per la cura dell’incontinenza urinaria e per la prevenzione di tumori e cistiti. Un utilizzo indebito del nome di Milly Carlucci, stimato personaggio della Rai, al fine di pubblicizzare prodotti con affermazioni prive di fondamento scientifico.

La querelle legale intrapresa da Milly Carlucci riveste un’importanza significativa non solo per la sua reputazione, ma anche per la lotta contro la diffamazione e la manipolazione dell’informazione. La casa produttrice degli integratori miracolosi ha non solo creato una dichiarazione senza fondamento sulla presentatrice, ma ha anche utilizzato la sua figura rispettata per incoraggiare l’uso di prodotti privi di approvazione medica. Mentre il sipario si alza sulla verità dietro queste frasi che apparivano all’inizio a dir poco allarmanti, la speranza è che la giustizia prevale, ristabilendo l’integrità di una delle figure più rispettate della televisione italiana.