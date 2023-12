Flavia Vento è furiosa, basta con Totti e Blasi: la verità è una sola | Ha deciso di parlare

Dopo così tanti anni e moltissime bugie su di lei, finalmente Flavia Vento ha deciso di parlare e dire la verità.

Tutte le persone che hanno affrontato dei momenti difficili e di allontanamento da un partner sanno bene cosa sta accadendo fra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Il calciatore, storico capitano della Roma e campione del mondo nel 2006, e la showgirl presentatrice di dozzine di famosi programmi come Grande Fratello VIP, hanno divorziato dopo quasi vent’anni di matrimonio.

Il divorzio continua a macinare interesse da parte dei loro fan anche a mesi di distanza, ma tutto questo non sarebbe possibile se il gossip e i due protagonisti della vicenda non continuassero ad offrire nuovi spunti per osservare ed analizzare la loro vicenda da altri punti di vista.

Recentemente c’è stato un aggiornamento importante sulla vicenda che nessun buon pettegolo si sarà fatto sfuggire. Su Netflix è infatti uscito Unica, il documentario di e su Ilary Blasi in cui la donna ripercorre la sua vita e la sua relazione con Francesco Totti, ispirandosi per il nome del prodotto proprio alla famosa dedica che Er Pupone le fece nel 2001: “6 Unica!”.

In Unica, Blasi svela alcuni dettagli sulla relazione con Totti, raccontando di eventi avvenuti anche molti anni fa e quindi rivangando vecchie storie. Una di queste riguarda un personaggio televisivo italiano che per anni è stato lontano dei riflettori ed è tornato alla ribalta solo l’anno scorso: Flavia Vento, ora pronta a rilasciare dichiarazioni inedite.

Nuove notizie su Totti?

Ai tempi in cui Totti e Blasi erano quasi una coppia sposata ed erano in dolce attesa del primogenito Cristian, i due furono colpiti da una scossa di terremoto riguardo una presunta frequentazione avvenuta fra Francesco Totti e la showgirl Flavia Vento, conduttrice e concorrente in molti celebri programmi televisivi italiani come Striscia la Notizia o L’isola dei famosi.

Sia Totti che Vento smentirono le accuse, così come quest’ultima smentì quelle di ricatto sempre al numero 10 della Roma – accuse che facevano parte del ben più grande scandalo noto come Vallettopoli. Ma a distanza di più di venti anni da quegli avvenimenti ecco ricomparire il suo nome, sempre legato a quello di Totti; stavolta, però, Vento vuole dire tutta la verità.

Flavia Vento: “Dirò la verità”

Il nome di Flavia Vento in riguardo di questa vicenda è stato riportato alla luce proprio da Unica, portando una tempesta di commenti sui social della donna. Questa, stanca di essere nominata impropriamente, ha dichiarato che “visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti”.

I fan si sono divisi, ma la verità sarà da ricercare nel mezzo – come al solito in queste situazioni contese – ma sono in tanti quelli che vogliono solo sentire nuove accuse e nuove lotte fra questi Vip. Coloro che sono davvero affezionati a questi personaggi dovrebbero invece sperare che la situazioni si posi, finalmente, e che possano vivere serenamente le loro relazioni attuali.