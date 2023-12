Francesco Totti: un patrimonio spaventoso; ma quello della Blasi non è da meno | Tutto gira attorno ai soldi

I due hanno formato una delle coppie più amata dagli italiani, ma anche una delle più ricche; quanto guadagnano Totti e Blasi?

Le vite di Francesco Totti e Ilary Blasi sono immerse da diversi mesi in un incessante dramma riguardo la fine della loro storia d’amore. Il divorzio arrivato dopo quasi vent’anni di matrimonio era del tutto inatteso, specialmente dopo che i due hanno vissuto sfide e rivoluzionari importanti e significative delle loro vite.

Ora Totti e Blasi hanno preso due sentieri diversi, ognuno con i propri obiettivi, nuove sfide e imprese da conquistare. In un certo senso, la parola “imprese” è davvero quella giusta, in quanto la separazione fra i due è stata anche di carattere economico. La coppia era infatti non solo una delle più amate dagli italiani, ma anche una delle più ricche.

Ilary Blasi si è recentemente seduta sulla sedia da regista per il documentario Unica, disponibile ora su Netflix e rapidamente entrato in Top Ten. Il documentario sfiora l’ora e mezza di durata e offre uno sguardo intimo sulla sua vita, andando oltre i titoli dei giornali e dei tabloid con i quali li abbiamo solitamente conosciuti.

Allo stesso tempo, i riflettori non si sono spenti sui costi esorbitanti sostenuti durante il divorzio di Totti e Blasi, segnando la fine di un’era che ha caratterizzato l’Italia, la città di Roma e l’immagine di una indistruttibile felicità coniugale.

Il gioco dei guadagni

Entrando nel regno finanziario del non-più-duo iconico, diventa evidente che le loro entrate sono diverse quanto i loro talenti. Francesco Totti, leggenda del calcio e della Roma, continua ad essere venerato dai giallorossi per i suoi successi sul campo, ma ne conta diversi anche in veste da imprenditore. Fra agenzie di consulenza calcistica e imprese immobiliari, Totti ha le mani in pasta dappertutto.

Dal canto suo, Ilary Blasi ha continuato a scolpire il suo volto nel Monte Rushmore dell’intrattenimento italiano grazie ad una personalità poliedrica che le ha concesso di presentare e condurre programmi campioni di share come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP e molto, molto altro, per un totale maggiore ad un milione di euro di ingaggio.

Il patrimonio più grande

Se i due giocassero al patrimonio più grande è impossibile stabilire con certezza chi andrebbe a vincere – i dati sono ovviamente sconosciuti -, ma gli ingaggi milionari percepiti da Totti per anni gli fanno sfiorare i 100 milioni netti guadagnati in vent’anni. Durante il loro divorzio la questione economica ha certo avuto una rilevanza non da poco.

Totti è tenuto a versare a Blasi ben 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli, i quali vivono con la madre in una villa all’Eur; l’ex calciatore avrà a carico anche il 50% delle spese straordinarie e il 75% di quelle scolastiche per i giovani. Di fronte a questo epilogo c’è il rammarico per la fine di una storia d’amore che è stata decisamente “unica”.