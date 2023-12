Charlene di Monaco, è ufficiale è single: per lei solitudine e terapia | Addio Aberto, è finita

Charlene di Monaco è single, adesso per lei arriva il momento della solitudine e della terapia, ecco cosa fa.

Quando si interrompe una lunga relazione, fa sempre bene prendersi qualche momento per stare da soli e ritrovarsi. La solitudine non è sempre nostra nemica, a volte può aiutarci a superare momenti difficili, e questo Charlene di Monaco lo sa bene.

Da tempo si rincorrevano voci sulla presunta crisi matrimoniale tra la principessa e Alberto di Monaco. Negli anni molti le hanno associato il soprannome di Lady Diana, “La principessa triste”. Eppure, Charlene sembra aver trovato il coraggio di voltare pagina e continuare il suo percorso da single, senza stringere la mano di Alberto di Monaco.

Finalmente, dopo tanto tempo, è arrivata la conferma: la principessa non ha paura di stare e mostrarsi da sola. Ora ha il coraggio di camminare senza di lui, la forza di riconquistare la sua libertà e il suo spazio personale. I sudditi e le persone da tutto il mondo sono felici di ritrovarla in questa veste, sempre più emancipata e sicura di sé. Ecco cosa ha fatto negli ultimi giorni, un gesto che sta facendo il giro del web.

La terapia passa attraverso diverse forme e può rappresentare uno strumento utile per superare un momento di grande difficoltà e trovare la forza di andare avanti. Chiedere aiuto non è sinonimo di fragilità, ma di coraggio. È per questo che Charlene si è presentata da sola ad un evento molto importante, come a voler dimostrare di aver superato quel momento di buio.

La terapia di Charlene di Monaco

Già in passato si è parlato della sua depressione, come ha raccontato Joel Stratte-McClure al New York Post. L’esperto reale sostiene che “La principessa Grace Kelly durante i primi anni del suo matrimonio con Ranieri è stata vittima di una terribile depressione, paragonabile a quella che Charlene sta attraversando oggi“.

Nonostante tutto quello che ha passato, la principessa sembra aver ritrovato se stessa ed è pronta a tornare sotto le luci della ribalta. Qualche giorno fa ha partecipato ad un evento pubblico in solitaria: si tratta di un episodio unico, visto che di solito siamo abituati a vederla in compagnia del principe Alberto.

L’uscita pubblica in solitaria

Charlene ha visitato una residenza per anziani vicino a Monaco, portandosi dietro solo degli adorabili cagnolini per fare pet therapy con i pazienti. I nostri amici a quattro zampe ci tengono sempre compagnia, aiutandoci a superare i momenti di solitudine. Forse anche la principessa aveva bisogno di un po’ di calore e l’ha ritrovato nei cuccioli di cane.

Charlene di Monaco ha trascorso una giornata incredibile in compagnia degli anziani, che sono stati onorati di ricevere la visita di una principessa, che per la prima volta si è fatta coraggio presentandosi da sola.