Francesco Totti, arriva la proposta a Noemi Bocchi: dopo il documentario di Ilary sferrato il contrattacco

Francesco Totti sembra essere pronto alle nozze con Noemi Bocchi; ma a fine anno lui e Ilary Blasi tornano in tribunale.

È passato più di un anno da quando la storica e duratura relazione fra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la conduttrice Ilary Blasi è giunta al termine. Dopo il silenzio di Ilary è arrivato il documentario Unica a raccontarci una parte di storia ancora sconosciuta.

Evidentemente, però, le illazioni nascondevano qualcosa di vero. Nonostante le illazioni di Fabrizio Corona sulla falsità delle parole di Blasi e i tradimenti ricorrenti di Totti, l’ex capitano della Roma non ha ancora voluto rispondere, ma ha fatto ben altro.

Blasi ha dichiarando che Francesco Totti l’ha tradita con l’attuale compagna Noemi Bocchi, lo aveva lei stesso beccato dopo le numerose segnalazioni dei giornali; il calciatore aveva dichiarato nell’intervista al Corriere della Sera: “Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul suo telefono, è stato uno shock”.

I mesi sono passati e sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno cominciato a costruire una nuova vita amorosa. Quella della conduttrice televisiva è legata all’imprenditore tedesco Bastian Muller; quella dell’ex calciatore coinvolge invece la già citata Noemi Bocchi.

Francesco Totti la proposta a Noemi

Francesco Totti non ha ancora risposto alle parole durissime di Ilary nel documentario Unica, uscito su Netflix e già primo in classifica, ma si è concesso dei momenti con la sua ‘nuova’ famiglia. È proprio durante uno dei tanti viaggi fatti insieme alla nuova compagna e i figli di entrambi che sarebbe successo qualcosa di davvero importante.

Negli ultimi giorni una foto sui profili social della coppia ha fatto girare la testa ai tantissimi fan dell’ottavo re di Roma. Quello che sembra un semplice selfie di coppia nasconde infatti un importante indizio: Noemi indossa un nuovo anello che tutti hanno notato e non sembra affatto un semplice regalo.

L’anello di fidanzamento di Noemi

Il divorzio fra Totti e Blasi non ha mantenuto dei toni pacati, e lo saranno ancora meno dopo l’uscita di Unica, dove Blasi racconta fatti estremamente privati sull’ex marito, come gli atti possessivi e non solo. Si è parlato di oggetti di valore rubati – orologi Rolex – ma ancora Totti tace, a parole, ma a fatti sembra voler prendere una posizione netta. Arriva quindi la posposta di matrimonio a Noemi Bocchi?

In molti hanno pensato che la sua risposta sarebbe arrivata come un treno in corsa, invece potrebbe essere che in sordina il Pupone voglia rispondere con un atto non solo d’amore verso un’altra donna con una proposta di matrimonio, ma potrebbe essere un vero schiaffo contro la sua ex moglie mettendo a tacere l’intera questione. Staremo a vedere come arriveranno a una conclusione, che ormai non sembra poter essere pacifica in nessun modo.