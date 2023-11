Lutto Alba Parietti, “Eri la figlia che…”: il dolore intollerabile per la perdita | Parole strazianti

Un dolore e un tormento devastante quello descritto nelle parole disperate di Alba Parietti, strappata alla vita.

Le parole della conduttrice televisiva hanno spezzato il cuore degli italiani. Il dolore per la perdita passa attraverso ciò che ha scritto e arriva come un pungo nello stomaco.

Sappiamo che la Parietti da sempre è molto attenta al sociale e utilizza i social per condividere idee e opinioni. Non solo, l’attrice tiene aggiornati i followers sulla sua quotidianità.

Dalle serate nella capitale alle ospitate televisive fino a momenti di relax: nel feed di Instagram della Parietti si trova di tutto. E visto che è così legata ai suoi followers, non poteva non dedicare un post alla sua scomparsa.

È difficile affrontare un lutto così totalizzante: di fronte a tanto dolore, anche i vip più riservati cedono e cercano di mettere nero su bianco tutto ciò che stanno provando. La dedica di Alba Parietti ha sicuramente lasciato un segno nel cuore di milioni di italiani.

La dolorosa perdita

La conduttrice ha scritto un lungo post su Instagram che suona più come uno sfogo, un flusso di pensieri arrivato subito dopo la notizia della tragica scomparsa. Aveva solo 22 anni e la vita le è stata strappata dalle mani in un modo atroce. Stiamo parlando di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato. La sua storia ha colpito tutti nel profondo, sia per la giovane età dei protagonisti, sia perché – purtroppo – Giulia si aggiunge alle altre vittime di femminicidio.

“Che tu possa trovare un mondo migliore”: è questo l’augurio che fa Alba Parietti nel suo post su Instagram. Nemmeno l’attrice è riuscita a trattenere il dolore per la perdita di una ragazza così buona e piena di vita, e ha deciso di dedicarle un intero post su Instagram.

Le parole per Giulia Cecchettin

Come foto ha scelto quella in cui Giulia si abbracciava la mamma, scomparsa un anno fa a causa di una malattia. Le sue parole toccano il cuore degli italiani, perché Alba Parietti ha messo nero su bianco ciò che tutti noi abbiamo pensato. “Eri la figlia che ognuno avrebbe voluto, l’amica che non sa abbandonare, la dolcezza a cui non si può fare male”, scrive la Parietti su Instagram.

Nel suo lungo post invita i followers a non augurare la pena di morte per l’assassino, ma a fare una riflessione più ampia per arrivare alla radice del problema. Migliorare la società, riscrivere la storia, introdurre nuove leggi: è questo che Alba Parietti spera verrà fatto dopo la terribile storia di Giulia.