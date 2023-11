Morgan, ma come si è conciato? Il video lo inchioda: lo hanno visto tutti | “Era messo molto…”

Spunta un video di Morgan dove non sembra più nemmeno lui, è totalmente irriconoscibile e in tanti hanno notato che…

Il web si muove per novità e viralità, e ad oggi l’argomento che riesce a coniugare al meglio queste due caratteristiche è quanto avvenuto nel famoso programma di stampo talent show, X Factor. Da anni palcoscenico per musicisti e cantanti in cerca di un trampolino di lancio, X Factor è diventata una vera e propria istituzione in Italia ed ogni anno conta migliaia di provinanti.

Ognuno di questi mira ad arrivare in fondo, ovvero sul palco che fronteggia il tavolo dei Big 4, i quattro giudici ed insegnanti che decideranno le sorti dei gruppi in gara. L’edizione di quest’anno si presentava già in vesti scoppiettanti dato il ritorno alla giuria di Morgan dopo ben nove anni di assenza; insieme a lui Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Come previsto, i fuochi d’artificio non sono mancati. Se per le prime puntate Morgan ha mantenuto un basso profilo, tutto è cambiato nella quarta puntata dello show. I suoi comportamenti sopra le righe hanno suscitato una reazione in Sky Italia e Fremantle, che nelle ultime ore hanno annunciato l’allontanamento di Morgan da X Factor.

In cantante lo definisce un “licenziamento illegittimo” e spara accuse ai vertici di Sky Italia ed ai suoi ex colleghi della giuria. Purtroppo però il web è un posto infausto e non perdona: è spuntato infatti un video che ritrae Morgan e che ha stupito tutti. Nessuno si aspettava di vedere Morgan in questo stato, né di ascoltare queste sue parole.

Il licenziamento di Morgan

Nella quarta puntata dei Live di X Factor il palco è stato sottratto (metaforicamente) agli artisti in gara da parte di Morgan. Scontento di alcuni ripescaggi, Morgan ha esternato diversi commenti poco condivisibili sui colleghi della giuria e sulla conduttrice, Francesca Michielin, anch’essa cantante.

Ha riportato in ballo la gaffe commessa da Michielin nei confronti di Colapesce e Dimartino ed ha inoltre additato Dargen D’Amico come un “furbetto” e Fedez come un “depresso”; dati i recenti trascorsi di quest’ultimo a livello di salute mentale e fisica, l’uscita è stata accolta freddamente e questo ha innescato l’allontanamento da parte dei piani alti.

Il video di Morgan inaspettato

Sui social e su Internet in generale nulla va mai davvero dimenticato, ma solo messo da parte per poi comparire in un secondo momento. Così è successo con questo video estratto dal programma Segnali di fumo del 1995, che vede l’intervista e l’esibizione dei Bluvertigo capitanati da un giovanissimo Morgan.

I commenti, oltre a evidenziare il taglio dei capelli ben diverso di Morgan, hanno discusso sulla sua voce ben più cristallina e soprattutto sulle dichiarazioni: Morgan afferma di aver inventato la definizione blob rock per descrivere il sound dei Bluvertigo, troppo variegato per essere inserito in una etichetta: “La sua arroganza è sempre arrivata prima di lui”, dicono gli utenti, ed ancora oggi è proprio così.