Pensioni, arriva il taglio drastico: la manovra del Governo | Un Natale da dimenticare

Sta per piovere sulle teste degli italiani un brutto colpo, la manovra per il taglio delle pensioni è già in atto.

Sono ormai diversi anni che gli italiani soffrono per i rincari, subito soprattutto negli ultimi tempi. Ora che si avvicina il Natale sarà ancora più difficile far fronte alle spese di fine anno.

Come se non bastasse, a soffrire del clima economico difficile saranno anche i pensionati: il Governo ha previsto nuovi tagli alle pensioni che fanno rabbrividire.

Purtroppo arrivare a fine mese è diventata un’impresa per la maggior parte dei cittadini, ma sembra che per i governanti questo non sia importante.

In Italia le pensioni sono già molto basse di partenza, perciò se ci si mettono pure i tagli finiamo nei guai. Le proteste non sono mancate, ma non è chiaro se il governo le ascolterà.

La situazione pensioni in Italia

In Italia la situazione pensioni cambia molto di frequente, ma quasi sempre in peggio. Continua a innalzarsi l’età pensionabile, con somma rabbia dei più giovani, e al contempo l’importo degli assegni mensili continua a calare. Pensate che il 55,8% degli italiani in pensione riceve meno di 750 euro al mese di assegno mensile, un importo tutt’altro che sufficiente per arrivare a fine mese.

L’importo medio mensile è di 1.359 euro, ma questo numero sta calando di anno in anno e i pensionati si ritrovano sempre più in difficoltà. Tra bollette, costi della spesa che continuano a lievitare e le rate dell’affitto per chi non ha una casa di proprietà, non rimane neanche più un centesimo e a volte l’importo nemmeno basta. Per questo gli italiani stanno tremando al pensiero che nel 2024 calerà ancora.

Taglio alle pensioni nel 2024

La nuova Legge di Bilancio prevede nuovi tagli alle pensioni che mettono alle strette anche chi gode di importi più alti: dopo la riduzione del 22% già annunciata, il governo prevede di inserire ulteriori riduzioni alle pensioni di ex dipendenti INPDAP, come i medici. Si parla quindi di tagli a chi era già stato colpito da questa manovra, il che sta facendo preoccupare moltissime persone appartenenti a quella fascia di pensioni. I pensionati stanno perdendo il loro potere d’acquisto e a quanto pare sarà sempre peggio.

Un’altra ipotesi al vaglio del governo è consiste nel rendere selettivo il ricalcolo delle pensioni miste, possibilità che ha scatenato una risposta molto forte da parte di diverse categorie. Il prossimo 5 dicembre in tantissimi sceglieranno di fare sciopero per protestare contro i prossimi tagli e ricalcoli alle pensioni. Resta il fatto che è tutto nelle mani del governo: sceglierà di stare dalla parte della popolazione o proseguirà coi tagli ipotizzati? Bisognerà aspettare il 2024 per saperlo.