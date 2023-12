Liz Evans ha perso 300 kg, ma la ricaduta è stata drammatica: si è arresa | Sciagura sul set. Ecco cosa è successo

Tutti conoscono lo storico programma di Real Time “Vite al Limite”. Si tratta di una trasmissione televisive che si propone di trasformare drasticamente la vita di individui afflitti da gravi problemi di salute a causa dell’obesità. L’obiettivo principale è guidare i partecipanti attraverso un percorso di perdita di peso, affrontando le radici psicologiche e fisiche del loro malessere.

Il Dottor Nowzaradan, chirurgo bariatrico, è il mentore chiave nel programma poiché oltre ad un supporto medico offre anche uno psicologico. I partecipanti si sottopongono a interventi chirurgici e adottano nuovi stili di vita sotto la guida di uno staff dedicato. Tuttavia, è importante menzionare quanto il percorso sia tortuoso e pieno di sfide emotive.

“Vite al Limite” mira a mostrare il coraggio necessario per affrontare la sofferenza e la determinazione richiesta per cambiare radicalmente uno stile di vita. Oltre alla trasformazione fisica, il programma si concentra sulla rinascita emotiva e sulla conquista di una nuova prospettiva sulla vita.

Tra le tante storie andate in onda ce n’è una in particolare che ha colpito gli spettatori per la sua intensità ma anche per le grandi difficoltà che la donna ha affrontato. Stiamo parlando di Liz Evans che ha incarnato la determinazione e la forza di volontà nella sesta stagione di “Vite al Limite”, con una storia di vita molto particolare.

La storia di Liz Evans a Vite al limite

Cresciuta in un ambiente familiare turbolento, Liz ha dovuto far fronte a sfide fin dalla sua infanzia. Suo padre era un uomo violento e dipendente dall’alcol mentre a soli soli anni Liz ha subito una violenza da parte di un parente. La sua giovinezza è stata tutto tranne che semplice e a complicare ulteriormente il tutto rientra, nel quadro drammatico anche una disabilità congenita che ha influenzato la crescita delle ossa delle sue gambe, limitando la sua mobilità.

In cerca di un rifugio dalle sue sofferenze, Liz si è rivolta al cibo, dando vita a una spirale di obesità che avrebbe dominato gran parte della sua vita. La sua decisione di partecipare al programma “Vite al Limite” con l’obiettivo di trasformare radicalmente la sua esistenza ha portato a risultati però a risultati sorprendenti. Il percorso di Liz nel programma non è stato per niente agevole. Dopo aver perso impressionanti 160 chili, il suo impegno è stato messo alla prova da una dolorosa ricaduta. Tuttavia, la sua storia non si è conclusa lì. Con coraggio e resilienza, Liz ha deciso di affrontare nuovamente le sfide, ritornando nel programma per superare le sue debolezze.

Come sta ora Liz?

Il peso iniziale di Liz quando è entrata nel programma corrispondeva a 327 kg, un segno tangibile della gravità della sua situazione. La sua dedizione l’ha portata a perdere circa 160 kg, aprendo la strada a un intervento chirurgico di bypass gastrico. Comunque, il percorso post-programma non è stato privo di ostacoli anzi ha subito una battuta d’arresto: Liz, infatti, ha poi riguadagnato circa 20 kg.

Nonostante le avversità, Liz ha dimostrato un’incredibile determinazione. Il suo peso attuale di circa 166 kg, raggiunto con impegno e perseveranza, testimonia la sua risolutezza nel superare le sfide fisiche e psicologiche. Tornata anche al lavoro, Liz sta gradualmente recuperando la sua vita.