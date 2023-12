Posto di blocco, 2.000€ di multa senza il DUC: sotto le feste fermano tutti | Richieste impazziti per averlo

Automobilisti nel panico, nel periodo festivo stanno fermando tutti per questo documento, se non lo hai è un problema.

Sapere come muoversi sulle strade italiane non è soltanto un dovere civile, ma anche l’unico modo per preservare la propria sicurezza nel rispetto di tutti gli utenti della strada.

Per poter essere certi di avere la situazione sotto controllo, la cosa più importante da fare è conoscere il più possibile il Codice della Strada, ma essendo sempre in continua evoluzione, proprio per aggiornarsi ai tempi che corrono, spesso alcune leggi vengono cambiate e gli automobilisti non lo sanno.

In moltissimi casi sono proprio queste piccole lacune che portano anche gli automobilisti più scrupolosi a beccarsi delle brutte mute, oltre a conosce come muoversi sul suolo stradale, essere aggiornato sulle precedenze, rispettare i diversi limiti di velocità e riconoscere la segnaletica, è importante essere impeccabili anche a livello burocratico.

Spesso ci si preoccupa molti di più di non essere beccati all’autovelox piuttosto che controllare di avere tutti i documenti necessari e verificare che non siano scaduti, una leggerezza che può davvero costare molto caro, soprattutto in un periodo come questo, dove le feste di Natale si avvicinano e ci tocca spendere di più.

Se non hai questo documento adesso ti legnano

Ci hanno sempre insegnato, sin dai tempi di scuola guida, che per guidare è necessario avere la patente, ma non soltanto averla conseguita, che comunque è un requisito fondamentale e indiscutibile, ma anche portarla sempre con noi ogni volta che ci mettiamo al volante. Lo stesso discorso vale per l’assicurazione, mai ci sogneremmo di andare in giro senza o con la stessa scaduta, sappiamo molto bene che le conseguenze sono multe da capogiro fino al sequestro del mezzo.

Questo anche perché in caso di incidente, ma anche solo per piccoli tamponamenti garantiscono la salvaguardia e la sicurezza non solo del mezzo, ma anche di chi ne è a bordo. Inoltre l’assicurazione ci permette di evitare ingenti spese per riparare il mezzo se siamo dalla parte della ragione, mente dalla parte del torto ci copre da brutte sorprese.

Se ti beccano senza il DUC sono dolori

Ma questi non sono gli unici documenti che devi avere in auto per essere certo di non prendere la multa, se durante un posto di blocco vieni fermato senza il DUC la sanzione che ti aspetta ti farà passare la voglia per sempre di dimenticartelo. Soprattutto perché non è sempre stato obbligatorio, quindi è facile che non siate aggiornati, ma la legge non ammette ignoranza.

Il DUC è sostanzialmente il Documento Unico di Circolazione e se si viene sorpresi senza in auto la multa è di 2.000€, avete capito bene. Non si scherza su questo documento, anche perché il DUC consente di avere insieme carta di circolazione e il certificato di proprietà del mezzo. Ma attenzione, se si è ancora in possesso delle due documentazioni separate per adesso va ancora bene, l’importante è che a nuova immatricolazione venga processato oppure deve essere presente nel caso sia stato fatto un passaggio di proprietà o un aggiornamento del mezzo.