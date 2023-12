Addio alle catene in auto, è passata la legge: non c’è più l’obbligo | Buttale nel cestino

Finalmente è passata la legge che permette di dire definitivamente addio alle odiosissime catene, che tanto nessuno sa mettere.

Come ogni anno scattato il 15 del mese di novembre abbiamo l’obbligo o di fare la sostituzione degli pneumatici con quelli da neve, oppure quello di mettere le catene in auto e questo fino al cambio successivo il 15 aprile.

Quello che ormai è diventato molto chiaro per molti è che quasi nessuno di quelli che ha in auto le catene da neve è in gradi di montarle in caso di necessità, quindi stava diventando più una pratica per evitare le multe, piuttosto che un dispositivo di sicurezza.

Certo ci sono anche molti automobilisti che per ovviare al problema hanno optato per gli pneumatici quattro stagioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi per una piccola dimenticanza si rischia una multa davvero onerosa.

Infatti essere beccati senza le catene da neve in auto passato il 15 di novembre voleva dire prendersi una multa che poteva arrivare fino ai 318€, questo se si veniva colti in autostrada, mente sulle altre strade le sanzioni si aggiornavo intorno ai 41 a 169 euro. Ma adesso ci siamo liberati delle catene.

Le nuove regole del Codice della Strada

Si tratta di una notizia davvero recente e permette di potersi dimenticare per sempre delle odiosissime catene da neve durante il periodo invernale, in molti hanno pensato che potesse essere una mossa azzardata, visto che in casi estremi di emergenza possono essere l’unico strumento per salvarsi, ma sarebbe meglio dire che potevano essere l’unico strumento per chi non aveva le gomme adatte per superare ghiaccio e neve.

Ebbe sì, perché dopo ben 10 anni di diatriba sulla legge, finalmente è passata la normativa del Codice della Strada che ci permette di buttare nel cestino le nostre vecchie catene, che tanto erano lì solo ad arrugginire. Adesso possiamo affrontare il brutto tempo le calze da neve. Pensavi che fossero illegali?

Addio catene e benvenuto futuro della mobilità

Fino a pochissimo tempo fa non era possibile sostituire le catene con questo nuovo dispositivo comodo, pratico e sicuro. Un’invenzione norvegese che è stata subito amata per la semplicità di utilizzo, era da tanto che si aspettava diventassero legali anche nel nostro paese e per fortuna, dopo lunga battaglia lo sono diventate dallo scorso febbraio con l’emendamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’importante è fare attenzione al modello che si sceglie, vengono autorizzate e riconosciute le UNI 16662-1 del 2020, le ÖNORM V5117-2021 e le ÖNORM V5121-2021. Ma non solo, in via transitoria è possibile comprare quelle conformi alla vecchia norma UNI 11313:2010 fino al 31 dicembre 2024. Il costo per delle buone calze da neve si aggira dai 30 agli 80 Euro e il montaggio è davvero semplice, si posiziona sulla parte superiore dello pneumatico per poi farla aderire alla parte posteriore, facendo avanzare di pochissimo l’auto per procedere con la parte non ancora coperta. Quindi ricapitolando, avere dispositivi per la sicurezza è obbligatorio per non prendere la multa, ma se non hai le catene ma ai le calze da neve sei in piena regola.