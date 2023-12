Rinnovo patente, lo stanno negando a queste date: automobilisti in tribunale | Si preannuncia lo scontro

Molti automobilisti stanno piangendo lacrime amare dopo essersi visti negare il rinnovo della patente.

Per quasi tutti gli automobilisti esiste un vero incubo, quello di dover rifare la patente, infatti l’esame della patente è in assoluto uno dei più odiati e dei più temuti, soprattutto perché per ottenere quel piccolo pezzetto di plastica rosa si sono sudate sette camice.

Oltre al fatto che poter accedere alla scuola guida e alle guide obbligatorie prima di poter dare sia l’esame teorico che quello pratico, richiedono un notevole investimento di denaro.

Quindi, a maggior ragione, una volta ottenuto il via libera alla guida, vederselo ritirare è un vero dramma, e per quanto arriviamo al rinnovo abbastanza tranquilli che tutto vada nel verso giusto, rimane sempre quel briciolo di preoccupazione nel caso dovessero negarci il rinnovo.

Ed è proprio quello che sta succedendo a moltissimi automobilisti, negli ultimi anni per semplificare il rinnovo prima della scadenza, che comporta multe e non solo, si è associato questa data al proprio compleanno. Questo perché in tanti si dimenticavano la scadenza e oltre ad essere illegale viaggiare con il documento scaduto, se si superano i tre anni viene ritirata la patente e bisogna rifare l’esame. Ma non è questo il caso dei tanti automobilisti che se la sono vista strappare davanti agli occhi.

Mostrano la patente e glie la strappano

Il rinnovo patente non è una pratica necessaria per poter garantire che la persona in oggetto goda di buona salute, abbia i riflessi ancora validi in caso di necessità e urgenza ma soprattutto, in tutti i casi e non solo per gli anziani, che dal rinnovo precedente a quello successivo, non sia cambiato nulla a livello di salute e fisicità.

Ma a tantissimi automobilisti sta succedendo che una volta presentata la patente al rinnovo e controllata la data di nascita, questa venga sequestrata, si tratta di una legge che penalizza le persone nate in questa fascia d’età. Questo ha mandato su tutte le furie gli automobilisti che si sono prontamente rivolti a dei legali per risolvere la questione.

Automobilisti in tribunale per il rinnovo patente

Questa legge, volta a proteggere tutti gli utenti della strada, ha trovato un forte muro da parte di alcuni automobilisti, infatti secondo quanto stabilito, le persone che hanno compiuto gli 80anni non hanno più la possibilità di rinnovare la patente in conseguenza al loro stato di salute e considerando che con gli anni che passano si perdono alcune facoltà primarie.

Sentendosi discriminati perché attualmente molti ottantenni godono ancora di ottima salute, sono partiti i ricordi (da presentare al TAR entro 60 giorni) che possono essere fatti in alternativa alla visita medica.